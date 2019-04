Benji Villalobos: "En este torneo más que hablar, voy a trabajar"

El arco de Águila ha estado bien resguardado en este certamen, gracias al trabajo de Benji Villalobos. Por ahora, el cancerbero solo ha permitido nueve tantos en 17 fechas. No va ahora siquiera a un gol por juego.

A eso hay que agregar que acumuló 627 minutos sin recibir gol, lo que equivale a un poco más de seis juegos.

En plática exclusiva con Deportes Grupo LPG, el guardavallas indicó que ahora está contento con el trabajo defensivo de los emplumados, pero lo que quiere, ante todo, es la corona 16 para el equipo de San Miguel.



No recibe gol desde hace 627 minutos, es decir desde la fecha 11, ante Metapán. ¿Qué le deja todo este tiempo de imbatibilidad acumulado?

Creo que para nosotros, como grupo, es una satisfacción muy grande. Hemos logrado esa marca y en lo personal, me siento bastante motivado. Nunca he dejado de creer en mí ni en mis compañeros. Hemos hecho una gran familia. Este récord lo hemos hecho todos. Se vienen cosas importantes y ahora que tenemos la oportunidad de poder pelear por el primer puesto, lo vamos a hacer.

Valora más este periodo sin recibir gol desde lo grupal. ¿Por qué?

Creo que el logro es grupal, porque el primer defensa es el atacante. Hemos hecho un grupo muy sólido en todas las líneas y eso se ve reflejado en la portería. Hemos trabajado como grupo e igual he trabajado en lo individual. Pero todos los logros son colectivos y esto, perfectamente, se lo debo a mi equipo. Hemos sido bastante unidos, bastante solidarios. Eso nos está llevando a un punto de madurez, que si nos metemos en la cabeza que podemos mejorar, lo podemos hacer.

Águila tiene ahora nueve goles en contra en 17 fechas. Es el equipo menos goleado. ¿Cómo valora eso?

Sinceramente no había puesto atención en el récord. No me había dado cuenta. Me enfocaba en trabajar. Nunca hicimos un comentario en el equipo, siempre nos dedicamos a trabajar. Quedan cinco fechas y hay que mantener esta solidez defensiva, que no solo nos puede llevar a lograr cosas individuales, sino que también cosas grupales, que son a las que apuntamos.

¿Se puede hablar de un torneo atípico para Águila: el arco menos vencido, sin perder en casa y a solo un punto del líder?

Para nosotros este es un balance bastante bueno. Hemos trabajado fuerte en silencio. No queremos hacer ruido, sino obtener resultados. Creo que hasta el momento lo vamos logrando a base de trabajo. Es importante que sean los resultados los que reflejen lo que estamos haciendo nosotros.

Lo más importante será mantener el ritmo que llevamos. Hemos perdido un solo partido y hay que seguir con eso, porque de acá para adelante, los rivales van a estar más complicados y se viene la otra fase.

¿Cómo ven el hecho de que por estar a un punto del Alianza haya más opciones para que cierren como líderes de fase regular?

Tenemos puertas abiertas para poder optar por ese primer puesto. Tenemos que meternos en la cabeza que aún podemos. Este miércoles tenemos que ir a Chalatenango a hacer un juego importante. Sinceramente, tenemos muchas posibilidades para optar por ese primer puesto. Tenemos ese punto de ventaja que nos lleva Alianza, pero ellos pueden tener un traspié y tal vez nosotros podamos hacer buenos partidos.

¿Ha mejorado el camerino de Águila en este torneo, a comparación del anterior?

Yo lo veo igual. Nos apoyamos mutuamente. Hemos sido siempre una familia. Hemos tenido la fortuna de que los extranjeros han venido a sumar. Creo que desde ahí parte el éxito que tal vez hemos tenido hasta ahora. Hay que seguir trabajando y no bajar los brazos. No hay que pensar que ya todo lo tenemos ganado.

Ya no es el capitán de Águila. El gafete se lo dieron al defensor colombiano Andrés Quejada. ¿Cómo tomo ese detalle?

Sinceramente, lo pasé por alto. Puedo ser líder dentro de la cancha, sin tener un distintivo. Creo que me he ganado el respeto de todos por el tiempo que he estado en la institución y creo que eso no te da ningún privilegio. Estoy bien así, me gusta estar al margen. En este torneo voy a estar así, más que hablar, voy a trabajar. Hasta ahora, hay que seguir trabajando de la misma forma.