Benji Villalobos: “Esta es una oportunidad bastante buena”

La selección mayor de El Salvador tendrá hoy su tercer partido dentro de la Copa Centroamericana de UNCAF y es probable que el portero Benji Villalobos tenga descanso.Pero el cancerbero se toma con calma la situación y aseguró que apoyará a quién el seleccionador mayor, Eduardo Lara, designe. Titular o no, cree que desde hoy ante Belice hay que comenzar a sumar de a tres.Para mí ha sido un inicio bastante importante, porque no cualquiera asume este riesgo que asumí para jugar como portero. Uno puede ser criticado. Pero este es un torneo para demostrar mis cualidades. Asi que con Henry Hernández y Óscar Arroyo hemos un hecho un trabajo importante. Esperamos seguir de la misma manera porque sabemos que es un torneo corto, pero tenemos que sumar de a tres ya.Sí, hay un grupo bastante bueno. A la mayoría los había tratado y a otros no. Creo que ha sido un recibimiento bastante importante. Nos hemos ganado la confianza de todo el grupo. Creo que gracias a Dios hemos sido recibidos de buena forma.Para mí esta es una oportunidad bastante buena, porque me da cierto margen para demonstrar que quiero estar en la selección. Tengo cualidades y debo seguirlas demostrando. No podemos decir que estamos haciendo un buen trabajo, porque apenas son dos partidos. Si me toca iniciar o esperar turno, voy a apoyar a mis compañeros.Yo lo tomo con la mayor madurez posible. Sabemos que mis compañeros, al igual que yo, están trabajando. Respeto mucho y apoyo. Solo toca apoyar a mis compañeros.La selección es por momentos. Tuve una semana para demostrar al cuerpo técnico que tengo cualidades. Nos ganamos la confianza del profesor. Gracias a Dios que se vino esta bonita oportunidad contra Costa Rica y Honduras, rivales que son fuertes en Centroamérica. Lastimosamente los resultados no nos han acompañado, pero estamos encontrando una evolución deportiva.Sí. En este torneo tienes que levantar rápido la cabeza, porque al día siguiente jugás. Tenemos tres partidos restantes que podemos ganar.Hablando del funcionamiento deportivo, son grandes. Los resultados no nos han acompañado, pero hemos hecho partidos bastante importantes, que nos llenan de mucha confianza a nosotros.Después de cada partido el profesor hace charlas motivacionales, destacando lo bueno que estamos haciendo dentro de la cancha. Nos pide que sigamos así. Tenemos un grupo que quiere levantar el nombre de la selección. Ojalá que poco a poco sea una evolución grande para el país.No he visto las repeticiones de las jugadas. Pero dentro del camerino nadie dijo nada. Pero ya poco nos acordamos del juego contra Honduras. Ahora tenemos que pasar la hoja y pensar en Belice. En este grupo somos amigos. Nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha y creo que eso es lo más importante, desearle el bien al compañero.Creo que el 22 no está para delantero en la nomenclatura de UNCAF. Pero yo quería usar el 22, siempre lo he tenido. Pero ni platicamos de eso. Dijo que se iba a sentir raro.Pero fue después. Dijo que nunca había jugado antes con el 9.La verdad, sí. Cuando no estaba convocado, yo veía los partidos y no había funcionamiento futbolístico y constancia en la ofensiva. Pero ahora el profesor ha puesto dos delanteros. Pocas veces ese era el número de delanteros. Pero ahora lo tenemos. Ojalá y se le de continuidad a esa idea.La confianza total, que es fundamental para un jugador. Por eso es que uno se ha sentido más confiado dentro de la cancha.