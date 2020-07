Benji Villalobos: "Lo más importante del nuevo formato es que el fútbol regresa"

Para Benji Oldaí Villalobos, guardameta del Águila de San Miguel, el anuncio del nuevo formato de competencia y la fecha de inicio del torneo Apertura 2020 que lanzó la dirigencia de la primera división el pasado viernes no es lo más importante que ha sucedido en los últimos días, para él, lo importante de todo esto es que por fin el fútbol retornará a nuestro país luego de casi seis meses de inactividad.

Los emplumados del Águila formarán parte de la cuadrangular de la zona Oriental en la primera fase del nuevo formato de la liga junto al morazánico Jocoro FC, a los unionenses del Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima y con los usulutecos de Luis Ángel Firpo donde jugarán durante seis jornadas para sumar los puntos necesarios para ubicarlos en una de los dos grupos de seis equipos que consta la segunda fase del torneo.

"Pienso que lo más importante acá es lo extenso que puede hacerse el torneo, se jugaría menos de tres meses y eso es bueno porque luego de cinco meses sin recibir sueldo volver con fútbol arreglará la situación financiera de todos nosotros que como jugadores nos favorece", indicó el capitán de los aguiluchos quien sacó parte de las buenas cosas que ha dejado conocer el nuevo formato donde la liga se dividirá en dos fases antes de acceder a las fases decisivas previo a la final.

"Por allí se formularon este tipo de medidas y sabemos ya que de inicio no viajaremos a las otras zonas del país, eso conlleva a no exponernos en otros lados, por mi parte lo veo bien ya que será así todo el año. Tendremos más partidos para llevar el sustento a la casa, veremos hasta donde llega este nuevo formato", aseguró el futbolista nacido en El Tránsito, San Miguel.

El guardameta oriental que cumplirá 32 años el próximo 15 de julio afirmó que el próximo torneo tendrá sus picos de emoción pese a que se jugará de una manera inédita la primera fase del mismo.

"Creo que habrá una competencia en la primera cuadrangular ya que el aficionado de por sí espera a rivales como Alianza y FAS y eso será para después, si se clasifica veremos con quién de ellos nos tocará enfrentarnos, sabemos que son los que tienen mayor trayectoria y con más afición pero la cuadrangular de oriente se jugará de manera intensa, contra Firpo que retornará, Jocoro con su fuerza de siempre y ante el Municipal Limeño donde siempre los partidos son complicados", indicó.

CAMINO CERRADO

Villalobos Segovia destaca que la primera fase del torneo Apertura 2020 será un verdadero termómetro de cómo llegarán los equipos a esta lid sabiendo que luego de seis meses de inactividad los planteles no estarán siquiera a un 50% de su capacidad física y táctica; pese a ello, las cuadrangulares encierran su vistosidad.

"Es bueno retornar a jugar a Usulután, lo que tomamos a bien y con mucha alegría es que se pueda volver a jugar, creo que todos los tiempos se puedan cumplir para que no haya un atrasó más como lo hubo antes. La pandemia es complicada, aplanar (la curva de contagios) será complicada y difícil controlarla, queda en nuestras manos en que la pandemia baje su intensidad, esto se controlará hasta que exista una "vacuna y de ello estamos todos conscientes que las mejores medidas son las que nosotros tomamos, aún no hay casos de jugadores activos (contagiados) y la verdad el día que eso suceda debemos ver qué postura tomará la liga", adelantó el guardameta oriental quien lanzó su postura al tema.

"Hay que ser positivos, sabemos que todos estamos expectantes a que el fútbol retorne para aliviar penas, que la afición se divierta de nuevo.", dijo.

Sobre el tema que debería jugarse mejor sin público que con aficionados controlados en los estadios, Benji Villalobos es de la idea que "es complicado decir que hay seguridad de jugar con público, reactivar al país en cuanto al deporte es difícil, sabemos que la afición quedará con miedo, aunque se permita público no creo que la gente se exponga ir al estadio, preferirá mejor ver los juegos en casa", aseguró el ex seleccionado nacional.

"Hay que ser optimista, que la liga se jugará es cierto, pero hay que ser realista, siento que no tendremos públicos en el tiempo en que se jugará y por eso llegamos a ese acuerdo de reducir nuestros salarios en un 20% ya que somos conscientes que si no se lograba es acuerdo no habría liga en septiembre, a nadie le gusta que le toquen el salario pero sabemos que la realidad es otra pero la pandemia ha golpeado a todos, no solo a los futbolistas, ha afectado a todos aquellos que nos movemos alrededor del fútbol y es tiempo que debemos sumar para que el fútbol retorne pronto.", mencionó.

El portero titular de los aguiluchos es tajante en señalar algunas ventajas de origen que el formato mostrará a los 12 equipos y que deben aprovechar al máximo.

"Sobre el formato me llama la atención que no nos vamos a mover en la primera fase lejos de oriente y luego lo interesante es que los mismos equipos de cada grupo se integrará a otra fase donde vamos a jugar con otros equipos de otras zonas, nadie se eliminará de entrada y al final serán 10 fechas más que sumaremos a fin que el tiempo de espera para el otro torneo", acotó.

Desde que la FESFUT anunciara la cancelación del torneo Clausura 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19 y por ende el inicio de una cuarentena domiciliaria que sobrepasó los 90 días, Benji Villalobos ha estado preparándose de manera particular en su casa de habitación, esperando solamente el llamado del equipo naranja y negro para realizar una pretemporada decente.

"En lo personal me siento bien, hay que aceptar que ejercitarse en casa no es igual que en un gimnasio, sabemos que estamos bien y que la pretemporada que podamos tener vamos a recuperar ese tiempo que no hemos logrado acoplar la parte física que resta hacer. Pienso que sí se jugará con los 12 equipos, siento que si se han sentado y han hecho propuestas del formato es de pensar que todos los equipos están dispuestos a participar, pero confío en Dios que las disposiciones sanitarias que se deban hacer se haga de la mejor manera y que no habría problema en que todos los equipos puedan participar como se ha planificado.", agregó.