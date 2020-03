Benji Villalobos: "Me hubiera gustado ganar el Guante de Oro en las 22 fechas"

Con seis tantos encajados en diez de los 11 partidos que duró el Clausura 2020, Benji Villalobos se agenció su quinto guante de oro de EL GRÁFICO en torneos cortos. En la primera vuelta que se alcanzó a disputar del Clausura, debido a la pandemia por coronavirus, el cancerbero solo no pudo estar en el primer juego, que terminó con empate sin goles ante Chalatenango. Para esa fecha estaba con la selección mayor en el juego entreno ante Islandia, disputado en Los Ángeles, el pasado 19 de enero.

Pero ese logro no deja de causar un sinsabor en el guardavallas del equipo emplumado y selección nacional, sobre todo por el hecho de que lo alcanza solo en la mitad de la fase regular disputada.

"No sé si es justo que entre a las estadísticas ganar el guante de oro por completar una vuelta. No es igual a ganarlo en la disputa de las 22 fechas de la fase regular. Pero, la verdad es que este es un trabajo de grupo, un trabajo del mismo cuerpo técnico, del preparador de porteros, de todo lo que incluye a Águila", dijo el cancerbero en plática con EL GRÁFICO.

Villalobos dijo que en cada uno de los equipos de primera categoría la preparación era para disputar 22 fechas. "Para nada es que le quiera quitar méritos a mi equipo, pero la situación que estamos viviendo y por cómo termina el torneo Clausura queda un sabor amargo. Es complicado. Me hubiera gustado ganar este trofeo en las 22 fechas de fase regular. Uno siempre lucha por eso. En los torneos anteriores en los que he ganado este guante he ido viendo a los otros porteros en cuanto a goles evitados y recibidos y que no me metan goles a mí. Creo que eso le da un ingrediente extra a esta disputa", dijo el guardavallas del equipo migueleño.

Pero Villalobos también trajo a cuenta la parte con mayor favor para el equipo emplumado, tras ganar el Guante de Oro en el Clausura 2020. Cree que recibir solo seis goles viene a poner en alto relieve el trabajo de zaga. Para el portero ese número de tantos encajados se equipara con los cinco tantos que pudo anotar Águila en los 11 compromisos de esta última competencia.

"La solidez defensiva del equipo ha sido muy buena. En esta primera vuelta, la verdad hicimos un buen trabajo en lo defensivo. Ahí equilibramos porque capaz no metimos muchos goles (5 a favor en 11 juegos) pero no nos concretaron", remarcó el guardián del arco de los emplumados.