Benji Villalobos: “Nadie esperaba que sumáramos un resultado positivo estando con un jugador menos”

El Águila ganó al Sonsonate en el partido de ida de la fase previa a la semifinal del Apertura 2019 el pasado jueves y su portero, Benji Villalobos, consideró que llegarán fortalecidos al partido de vuelta de esta noche y que buscarán el triunfo para garantizar de forma contundente el boleto a la siguiente fase.



¿Cuál fue la principal sensación por el triunfo ante el Sonsonate?

Fue un partido difícil porque es un rival que juega bien al fútbol. Sabíamos que no llegarían a esconderse porque jugamos en cancha neutral. Al inicio del juego nos complicamos con la expulsión (Edwin lazo, al 10’), pero los compañeros hicieron un gran esfuerzo, no se notó la desventaja, mantuvimos un buen ritmo de juego y el premio fue un gol. Nadie esperaba que sumáramos un resultado positivo estando con un jugador menos.



¿Qué pasó por tu mente ante la temprana expulsión de Lazo?

Complicado, tuvimos que doblegar esfuerzos, anímicamente nos podríamos caer ante un Sonsonte que nos podía encimar, pero lo supimos manejar. Hicimos un partido inteligente. Orden en todas las líneas y eso fue importante, sacamos un resultado importante, resalto la entrega de todos los compañeros. Vamos bien anímicamente.



¿Fue justo el triunfo?

Más allá del fútbol que demostramos estar desde el primer tiempo (con un jugador menos) es premio al esfuerzo, el Sonsonate llegó y no pudo anotarnos goles, ese es un premio grande. Fue justo.



¿Cuál fue el punto de inflexión para sumar el triunfo?

El orden que mantuvimos y doblegar esfuerzos. Fue desgastante el partido. El triunfo no asegura nada, en cualquier momento nos pueden anotar un gol, estarán en su cancha y nosotros debemos ir e intentar liquidar el partido lo más pronto posible y no darle ninguna oportunidad al Sonsonate, que me imagino que saldrá a buscar el partido desde el inicio.



¿Por lo mostrado en el partido de ida, consideras que el Águila tiene las condiciones para sumar el boleto a semis esta noche?

Sí. Será un partido complicado, el Sonsonate tiene buenos jugadores. Es un equipo que propone mucho, será un partido abierto, no nos guardaremos nada al igual que ellos. El partido está para cualquier equipo, tienen la ventaja de jugar en casa, pero somos un equipo grande y debemos de intentar ganar el partido sí o sí.



¿Quién llega con mejor estado anímico tomando en cuenta que el Sonsonate perdió el subliderato al cierre del torneo y el Águila sumó el boleto en las últimas fechas de la fase regular y comenzaron ganando esta serie?

Los dos tenemos inyección anímica: ellos confían en la capacidad y fortín que han tenido en casa, para nosotros es importante recuperarnos del desgaste del primer partido, pero anímicamente estamos bien. Sabemos lo que somos, hemos trabajado estos 23 días con el profesor Daniel Messina y lo anímico de ambos está equilibrado.



Iremos confiados en la capacidad que tenemos, intentaremos hacer daño en los primeros minutos, será un partido parejo.



¿Qué tanto influye a estas alturas del torneo la llegada del entrenador Daniel Messina?

Ha sido un cambio de actitud grande, se ha notado. Hemos tenido un incremento deportivo importante, en lo anímico estamos bien, ha sido importante el trabajo físico realizado en estos días, el equipo corre y propone un poco más, eso es importante porque generamos llegadas. Se ve la mano del profesor Messina, muchos goles anotados fueron a balón parado, de trabajo realizado durante la semana, eso nos ayuda un montón. Además, la confianza que nos ha dado, jugadores que no tenían minutos a hora lo tienen, eso ayuda, suma el apoyo incondicional, tenemos toda su confianza y ojalá que podamos ganar en este partido.



De nada vale haber ganado (la ida) con el esfuerzo jugando con diez hombres si en el juego de vuelta no lo intentamos y no ganamos en Sonsonate.