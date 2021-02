Benji Villalobos: "Nadie quería perder este partido"

Benji Villalobos, portero del Águila, aseguró que Alianza fue muy efectivo en la final del torneo Apertura 2020. En sus primeras conclusiones tras la derrota en el estadio Cuscatlán, el guardameta nacional hizo énfasis en que el equipo capitalino fue superior.

"La verdad es que Alianza nos ganó bien, no hay que poner excusa, durante el torneo lo hicimos bien, hicimos grandes partidos, pero hoy nos faltó contenernos atrás, en un momento que decidimos buscar el partido nos encajan el otro gol", dijo Benji tras la final.

Además, Villalobos no escondió la sorpresa del resultado final. Aseguró que nadie del plantel se imaginó un resultado de 3-0; sin embargo, concluyó que la inercia de buscar el empate les pasó factura en la última línea, donde los paquidermos aprovecharon con los contragolpes.

"Para uno es complicado, uno nunca se mentaliza perder así, menos en una final, pero bueno, la agonía de buscar el partido te hace estar mal parado atrás, ahora nos pasó factura y solo nos toca levantarnos de este momento", dijo Benji.

"Creo que nosotros sabíamos a lo que veníamos, la finales son completamente diferentes, y así como en el 2019 la ganamos nosotros, ahora les tocó a ellos", agregó el portero salvadoreño.

CONTUNDENTES

Benji Villalobos destacó la efectividad que tuvo Alianza durante el partido final del torneo, todo lo contrario de Águila, que a criterio del guardameta, no fue contundente.

"Alianza aprovechó las que tuvo, y esa fue la tónica del partido, creo que Alianza nos pegó, nos esperó, intentamos ir, ellos nos hicieron daño en los contragolpes y nosotros no pudimos concretar", aseguró.

El portero salvadoreño de 32 años admitió la hegemonía que ha tenido Alianza en el balompié nacional durante los últimos años.

"Quiero destacar la continuidad de ellos, por años han tenido hegemonía en el redondo nacional llegando a muchas finales y eso hay que copiarlo", resaltó.

TOCA LEVANTAR CABEZA

Benji Villalobos dijo que al equipo solamente le queda asumir la derrota y levantar cabeza. Aseguró que sólo les queda tener cabeza fría y volver hacer las cosas bien en el torneo Clausura 2021.

"Este partido nadie lo quería perder, todos lo queríamos ganar, lastimosamente así es el fútbol, no me gusta decir eso, nosotros ganamos en otro año y ellos se supieron levantar. Tenemos que seguir trabajando, esto no termina acá", terminó.