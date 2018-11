Benji Villalobos: “Nunca hubo un intento de sacar al profesor Romero”

El portero titular de Águila, Benji Oldaí Villalobos, charló amplio y profundo con EL GRÁFICO acerca de sus conquistas y sinsabores que ha experimentado a lo largo de 20 jornadas en el Apertura 2018 así como también sus puntos de vista sobre la crisis deportiva que vivió en la interna emplumada y su no convocatoria a la Selecta, sin dejar a un lado su principal objetivo como es tomar en sus manos la copa de campeón y celebrar la corona 16 con los hinchas del Águila.

¿Cómo ha sido el torneo Apertura 2018 para Benji Villalobos y Águila?

Ha sido un torneo que en puntos tengo un balance bueno; a falta de dos fechas para nosotros al inicio pensamos que sería difícil, logramos sacar victorias consecutivas, algo que no se había hecho en torneos anteriores, con una nueva directiva que nos ha apoyado y que ha estado cerca de nosotros, eso suma y estamos agradecidos con ellos; pero llegaron esas cuatro derrotas consecutivas que nos hizo dudar a todos, lo importante es que se superó eso, lo que habíamos hecho antes nos permitió no alejarnos de los primeros cuatro lugares y con la victoria ante Firpo nos lanzó a conquistar el tercer lugar y con posibilidades de terminar segundos en la tabla general.

¿Qué considerás que produjo ese bajón del Águila en la liga?

Fue difícil, la derrota en el clásico (ante el FAS) nos golpeó fuerte, fue un bajón anímico duro y lo más difícil fueron los partidos entre semana que sostuvimos que nos dificultó asimilarlo y recuperarnos de eso que abonó a la derrota ante Audaz que nos dejó en una semana fuera de los primeros lugares, fue difícil y complicado aceptar que en una semana cambió de tajo el panorama de nosotros en la liga; tratamos de motivarnos entre nosotros, el cuerpo técnico nos motivó, pero el problema no pasaba por eso, el bajón anímico fue fuerte y difícil de dejar, pero eso es pasado y el triunfo ante Firpo nos ha ayudado a salir adelante, gracias a Dios nos pasó en un momento clave en la liga y no en la recta final que pudo haber sido peor.

Dentro de esa crisis interna hubo señalamientos fuertes y directos contra Jimmy Valoyes y contra tu persona...¿cómo manejaste eso?

Nunca hubo un intento de sacar al profesor Romero, nuestro camerino siempre se ha caracterizado por ser uno de los más fuertes de la liga, cualquiera del plantel te puede decir eso, nunca pasó por la mente no querer al profesor Romero, son excusas externas que buscaron dañar la interna del equipo y gracias a Dios no lo lograron. Nosotros nos hicimos más fuertes y unidos con el cuerpo técnico y junta directiva a fin de salir de esa crisis. Nosotros seguimos trabajando cada día, sabíamos que teníamos una buena comunión y eso nos sacó adelante, hoy estamos sumando y estamos en tercer lugar, no se perdió nada, la motivación que tuvimos nos puede llevar a muchas cosas.

¿Tiene nombre y apellido esas causas externas a que te referís?

Mirá, no le voy a dar publicidad ni promover a esa persona; todos sabemos que fue un medio de comunicación radial el que levantó ese chambre, fue un rumor sin fundamento que se divulgó, a mí me llegó la captura de lo que esta persona dijo en redes sociales; nada que ver con sacar del puesto al profesor Romero, todos nos llevamos bien con él, nadie quiso hacerle daño, somos seres humanos y en la vida todo se paga, sea bueno o malo.

En lo personal me dediqué a lo mío, a trabajar, en la cancha nunca la afición nos criticó fuerte, solo hubo un grupo que pidió explicaciones pero si vos le ponés atención a las redes sociales te restás parte de tu vida; te quita motivación, con nadie estarás bien, lo que queda es trabajar y corregir errores, nos pusimos todos a trabajar y no escuchar chambres externos para generar cizaña, en lo personal me tuvo sin cuidado, sé la persona que soy y el profesor sabe bien a quienes tiene en el plantel.

Se vienen dos partidos difíciles ante Pasaquina y Chalatenango en casa que puede marcar el camino para amarrar el segundo lugar...

Se vienen dos juegos difíciles, Pasaquina quiere clasificar, está al borde de entrar, se jugarán en su estadio la vida y nosotros queremos sumar en lo anímico y en lo deportivo y estos partidos son los que podríamos jugar en cuartos de final y tenemos que jugarlo de manera inteligente para salir a ganarlos.

¿Contra qué equipo te gustaría enfrentarte en Cuartos de Final?

El problema es que sí está difícil sea qué equipo, no tendría una elección, todos son difíciles porque nos tenemos que jugar la final contra cualquier equipo que actualmente están abajo de nosotros y que están cerrando esta fase muy bien; cualquiera nos puede tocar, nos estamos preparando para cualquier equipo del quinto hacia abajo.

¿Considerás que se puede romper esa hegemonía que traen Alianza y Santa Tecla de jugar las últimas finales en los dos años anteriores?

Considero que los ocho equipos que se clasificarán a cuartos de final tienen las mismas expectativas de jugar la final el próximo 16 de diciembre en el Cuscatlán. El favoritismo puede existir pero esto es fútbol, nosotros tenemos un plantel muy bueno en comparación de Alianza, Santa Tecla y FAS, los cuatro que estamos arriba tenemos un plantel suficiente como para pelear la final, por eso estamos entre los primeros cuatro lugares de la liga y creo que es por algo.

¿Qué opinión te genera la labor de la selección mayor en este 2018?

Creo que el profesor de los Cobos está tirando una línea bastante clara; quiere reestructurar la selección y eso para mí es bastante bueno, los resultados no se verán ahora, se verá a futuro, muchos no entienden eso pero es cierto que no le ha ido bien porque se ha perdido contra “islas” que se han preparado bien para este torneo. Siento que ante Jamaica será bastante crucial porque nos mediremos a un rival que nos ha complicado siempre por ser el más fuerte de la eliminatoria.

¿Te duele no haber sido convocado por Carlos De los Cobos para jugar esta eliminatoria hacia la Liga de Naciones de la CONCACAF?

Me gustaría haber estado ahorita en ella; si me duele o no no sabría decirlo por ahora, no sé si porque me enfrasco en concentrarme en Águila pero sí me gustaría estar en la selección. Por algún motivo no estoy allí pero eso no me quita seguir trabajando, de seguir sumándole al equipo; siempre voy a estar disponible para la selección, siempre mantengo ese optimismo para aportar al equipo y poder estar en el futuro; pero sí me gustaría estar ahora en la selección.

¿Has pensado que tu ausencia junto a Rodolfo Zelaya de la selección sean por aspectos externos o por decisiones federativas?

No sé qué pensar sinceramente; hay muchos jugadores con calidad que tampoco están en la selección. Iván Mancía, (Marvin) Monterroza, Wilma Torres, Kevin Santamaría, pero son decisiones del cuerpo técnico, sinceramente no me meteré en ese tema, sea o no externo me gusta que le brinden la oportunidad a Kevin Carabantes porque lo considero que es un gran portero, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con él pero lo considero así, por ese lado no estoy tan incomforme porque están puliendo a un gran portero.

Pero eso no descarta que estés trabajando para un llamado para el juego de marzo próximo ante Jamaica...

Siempre estaré trabajando fuerte, intentando sobresalir y aportarle a mi equipo; si se da esa oportunidad en el futuro pues bienvenido; si no siempre he estado feliz en el Águila, me hace feliz trabajar y jugar al fútbol, lo seguiré haciendo esté o no dentro de la selección.

¿Sentís que la crisis que vive nuestro fútbol es el fiel reflejo de la calidad que posee nuestra liga en todos los aspectos?

Creo que es difícil nuestra situación, en años anteriores se nos hacía más fácil derrotar a los países a que hemos enfrentado, la diferencia es que esos países si han tenido un proceso de desarrollo y nosotros no terminamos en armar un proceso. Lo cierto es que a esta selección de a poco se están uniendo jugadores que les ha hecho falta y poco a poco la está haciendo fuerte. Faltan cuatro meses para planificar y trabajar ese partido, se juega todo el país ante jamaica, se juega su clasificación a Copa oro y de militar en la máxima categoría en la próxima liga de Naciones.

¿Dónde te mirás el próximo 16 de diciembre?

Definitivamente jugando la final en el Cuscatlán; lo último que se pierde es la fe, nosotros estamos trabajando para ello, me imagino que los demás equipos se miran en esa fecha jugando la final, hay que soñar para poder cumplir ese deseo.

¿Te has preguntado la razón por la cual no asiste la gente al Barraza?

Talvez la gente al principio no creía en nosotros y al principio los ilusionamos con una seguidilla de partidos que ganamos tanto dentro como fuera de casa, pero el bajón deportivo los alejó del estadio, debemos otra vez de enamorarlos, ganar, ganar, ganar para que ellos vean el cambio; luego de las cuatro derrotas al hilo se deformó nuestra imagen, nosotros como futbolista cuando pierde así le duele, se denigra, uno se queda en su casa, no duerme, no sale de su casa, se priva de muchas cosas por la misma vergüenza deportiva para no dar la cara; espero que eso se supere, que no se ha perdido todo y que busquemos estar el 16 de diciembre en la final; es lo que más deseo, como capitán deseo levantar la copa de campeón y celebrar con nuestra afición. No creo que el domingo ante Chalatenango llegue mucha gente por el tema del Carnaval, pero espero que para las otras fases del torneo nos pueda alentar como siempre lo ha hecho.