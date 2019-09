Benji Villalobos: “Si me convocan a futuro, ahí estaré”

Benji Oldaí Villalobos sentó su postura sobre su no convocatoria a la selección nacional para los partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde la Azul debe jugar este sábado ante Santa Lucía y tres días después ante República Dominicana, en el estadio Cibao.

El jugador de los aguiluchos afirmó que “estoy tranquilo, sigo trabajando igual, mantengo mi mentalidad de trabajo con mi equipo y ese tema (su no convocatoria para los juegos de fecha FIFA de septiembre) no lo quiero profundizar porque mi mente está en Águila, en la liga, en mi labor con mi equipo”.

Eso sí, el portero migueleño comentó que “si en un futuro soy convocado, mi postura ha sido que estoy siempre disponible a una convocatoria, no tendría ningún problema en aceptar un llamado a la selección”.

Villalobos aseguró que nunca ha dejado a un lado su sentimiento a la camiseta nacional al destacar que “uno como jugador siempre mira la oportunidad de integrar la selección nacional aunque la postura anteriormente sobre el tema de mi no convocatoria se manejaba de forma distinta. Estoy convencido que los tiempos son justos y el hecho de que por ahora no estoy en los planes del profesor De los Cobos no me sentiré marginado por nada”.

“Mi labor en Águila está allí, me sentiría marginado si en un momento Águila no me quisiera, que ya no quiera mis servicios, ahí sinceramente me sentiría así, marginado, debo decir que la selección es un punto aparte, las puertas se abrirán a un jugador conforme a su labor con su equipo y será una opción motivadora para seguir evolucionando, porque ser parte de la selección nacional te llena de orgullo, tanto a uno como a mi familia”, indicó.

El ganador del Guante de Oro de EL GRÁFICO del torneo anterior, por ser el portero menos vencido, analizó su no convocatoria de manera tajante al señalar que “los porteros tienen un proceso y eso es respetable, si tengo la oportunidad de ser llamado estaré ahí, no me siento menos que nadie; al contrario, me siento bendecido y agradecido porque sigo activo, estoy en el equipo que siempre me ha valorado y espero a futuro devolver eso a la selección”.