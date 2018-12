Benji Villalobos: “Todos estamos expuestos a equivocarnos”

El portero del Águila, Benji Villalobos, rompió el silencio tras la dolorosa derrota en el juego de ida de semifinales por 2-3 a manos del Santa Tecla y manifestó su sentir tras el error del colombiano Jimmy Valoyes, que le costó a los emplumados encajar el 1-2.

“Fue una jugada normal donde intento salir jugando con Jimmy (Valoyes), la verdad nadie esperaba que esa jugada terminara así, con un gol en contra. Es una jugada que practicamos en los entrenos pero lastimosamente sucedió eso que nos afectó a todos”, admitió el portero aguilucho.

“La verdad no he hablado con Jimmy sobre esa acción. Lo que sí puedo decir es que todos estamos expuestos a equivocarnos, nadie quiere errar en un partido así, en una jugada normal, fue un horror (esa acción) que nos dañó a todos y recuerdo que él hace casi siempre jugadas que le salen bien y todos los aficionados le aplauden sus jugadas, pero la responsabilidad de la derrota es de todos, no solo de él ni mía”, recalcó.

SIN FISURAS

El portero nacido en El Tránsito confesó que hizo caso omiso a las críticas, insultos o rumores que emanaron de los graderíos del Barraza el pasado miércoles a raíz del pobre fútbol que el plantel negro naranja mostró.

“Lo que grite la gente en el estadio es un derecho que le asiste porque pagan su entrada al estadio, nunca discutiré o criticaré lo que la afición diga o haga; la verdad no pongo atención a los señalamientos contra mi persona, sé que dicen muchas cosas de mí, pero trato la manera de no poner atención a rumores o chambres que se dicen dentro y fuera del estadio, si le pongo atención a esas cosas me desconcentraría de todo lo que hago dentro y fuera del equipo”, admitió.

Villalobos refutó el hecho de haber jugado sin alma el último partido de liga en el Barraza en el presente torneo.

“Fue un partido delicado, pero no siento que hallamos jugado mal. Sé que erramos muchas ocasiones de gol y que fallamos en la defensa, son cosas que a veces cuesta entenderlo y uno debe comprender que el fútbol es a veces ingrato. Solo nos queda intentar comprender el porqué de las cosas que suceden en una cancha e intentar corregir los errores que uno puede cometer, corregir lo malo que se haga”, indicó.

Finalmente reiteró que en el camerino negro naranja no hay fisuras entre el cuerpo técnico y jugadores al afirmar que “no hay nada de división como se rumora por allí. He dicho que no somos partidarios a comentarios sin fundamentos o chambres, no podemos jugar 15 o 20 de una sola vez, respetamos las decisiones del cuerpo técnico, él (Carlos Romero) sabe bien quién juega y quién no”.