Berhalter, DT de Estados Unidos: "Es un equipo con un gran espíritu y va a ser un partido difícil"

Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, analizó el panorama de cara al primer partido de la octagonal que el combinado norteamericano comenzará con la viista al estadio Cuscatlán para enfrentarse a su similar de El Salvador.

Para Berhalter, el combinado que dirige Hugo Pérez tiene un juego muy interesante, sobre todo tomando en cuenta el papel de la Azul en la última Copa Oro. En conclusión, para el DT estadounidense el partido del 2 de septiembre en el Cuscatlán será "difícil".

"Veníamos mirando a todos su partidos. Creo que ha progresado mucho a los órdenes de Hugo Pérez, es un equipo con un gran espíritu y va a ser un partido difícil", dijo Berhalter en una conferencia de prensa con los medios tras el anuncio de su convocatoria para los primeros tres partidos de eliminatoria.

Berhalter agregó que en lo personal le "gusta el equipo de El Salvador". Sobre todo destacó el caracter mostrado por el conjunto centroamericano en partidos claves de la Copa Oro como contra Catar y México.

"Me gusta a El Salvador, me gusta a su equipo. Me gusta lo que viene haciendo. Demostró mucho carácter contra Qatar casi remontando ese 3-0, y contra México en la segunda parte lo hizo muy difícil para México. Creo que para nosotros, hay cosas para aprender de todos sus partidos de la Copa Oro", finalizó Berhalter.