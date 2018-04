Bladimir Díaz anuncia que no seguirá con el Chalatenango

Sin poder jugar por una rotura fibrilar, el atacante colombiano Bladimir Díaz, jugador del Chalatenango, no pudo estar en el duelo contra Firpo el miércoles anterior, por la fecha 16 del Clausura 2018, Pero fue al estadio para dar aliento a sus compañeros, quienes ganaron el juego ante los toros.

Desde las gradas y en plática con EL GRÁFICO, Díaz dejó en claro que este será su último torneo con el Chalatenango. Y no es primera vez que lo dice, pues en varias ocasiones ha externado su deseo de dejar el equipo, pero hay algo que hace que esta vez cambie su situación y tenga el sartén por la mano: su contrato termina al cierre del Clausura 2018.

Asegura que ya tiene ofertas de otros equipos, aunque aún le falta hablar de su situación con el presidente del equipo morado, Rigoberto Mejía, quien dice que por ahora no está pendiente de Díaz.

Termina contrato con el Chalatenango al final de este torneo, ¿Qué planes tiene en un futuro inmediato?

Estamos concientes de que al término de este torneo se acaba el contrato con Chalatenango. Quiero mirar otras opciones y las tengo. Gracias a Dios hay directivos que confían en mi trabajo. Eso es importante. Siempre las ofertas están ahí para que yo pueda elegir. Hablo con muchos directivos que siempre están con la buena intención de hacerme formar parte de sus equipos y ahora estamos en eso. Este será mi último torneo en Chalatenango. Mi familia y yo ya necesitamos un cambio de aire. Dios es el que escoge, pero mi voluntad es ya no seguir en el equipo.

Antes tuvo otras ofertas como la del Alajuelense de Costa Rica o el Alianza de acá del país. ¿Por qué no se concretaron?

Tuve esas oportunidades para salir, pero decidí seguir acá y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Nunca me voy a arrepentir. Vengo desde segunda con el Chalatenango, un equipo sufrido, un equipo en el que las cosas siempre se hacen duras para nosotros como jugadores, como grupo. Se va ganando uno el cariño de algunas personas. Eso es un factor importante para sentir los colores de la institución como equipo. Como siempre he dicho, en el tiempo que estuve acá en Chalatenango siempre traté de dar lo mejor de mí, para beneficio de la gente. Estoy agradecido con todos por la oportunidad que se me brindó.

Con Chalatenango he tenido una relación muy larga, en la que he vivido cosas buenas y malas. Pero jamás me arrepentiré de lo vivido. Tuve la oportunidad de conocer muy buenas personas en Chalatenango. Así como hay personas muy malas, hay personas muy buenas.

Usted dice que a veces las cosas han sido complicadas para los jugadores en Chalatenango, ¿por qué cree que ha sido así?

Honestamente, Chalatenango es una muy buena plaza porque tiene una afición enorme. Estamos concientes de que si los resultados no están, la gente deja de creer un poco. A la gente le gusta que el equipo ande bien siempre. Pero la mayorías de las aficiones son así y uno tiene que entenderlo. Sin embargo, en Chalatenango la gente es un poco más exigente, porque la gente quiere que el equipo esté ganando siempre. Desafortunadamente, como grupo, no se nos estaban dando las cosas de estar en los primeros lugares y ganar en casa. Eso molesta a la afición. Eso afecta el pago de nuestros salarios. No hay ingresos para la directiva y eso se le complica un poco para el pago de nuestros salarios.

La directiva trata de hacer su trabajo, lo humanamente posible para solventar nuestros problemas. La afición es importante para que tengamos nuestro salarios al día. Se nos adeuda algo ahora, pero la directiva siempre está haciendo el esfuerzo para solventar nuestros problemas.

¿Es cierto que se deben dos meses de salario a la plantilla de jugadores?

Se debían dos meses, pero el miércoles, luego del juego contra Firpo, se nos abonó una parte de la deuda. Ya no son dos meses. Antes de todo, los directivos fueron concientes en decir que las cosas no estaban bien, porque la gente no está llegando a los estadios y no hay patrocinadores. La directiva hizo lo posible por solventar una parte de la deuda. Ahora queda en nosotros hacer lo mejor. Es un torneo complicado ya que en este torneo desciende un equipo.