Bladimir Díaz hará trámites para nacionalización

Hasta este momento, ningún representante de la FESFUT o Asamblea Legislativa se ha acercado al delantero colombiano Bladimir Díaz para poder auxilliarlo con los trámites de nacionalización.

Cuenta con siete años de arraigo en El Salvador, dos más de los que pide FIFA para cambio de asociación, pero hasta ahora no hay acercamientos con las entidades relacionadas en el tema.

Sin embargo, Díaz indicó que este jueves iría a Migración para buscar información sobre todos los trámites que hay que realizar para obtener la nacionalidad salvadoreña. Dijo que por cuenta propia iniciará la gestión.

"Sería lindo. Llevo tiempo de estar acá. Tengo a mis hijos acá. Entonces, uno se va apegando a este país. En mi caso, creo que ha sido algo especial estar acá".

"El Salvador me ha dado todo lo que hoy en día tengo. Estoy agradecido con toda la gente. Por mi lado, espero lograr ese objetivo que me he trazado de obtener mi nacionalización", dijo el cafetero.

Díaz está consciente de que cumple ya con los cinco años de residencia continua solicitados por FIFA. Por lo tanto se ha animado con los trámites.

"Sería de mucho agrado poder lograr la nacionalidad y mi familia, que ha soñado verme jugar un día en la selección. Si logro la nacionalidad, debo trabajar duro par ver si en algún momento puedo ser tomado en cuenta para la selección", dijo el delantero colombiano de Alianza.

De momento, "Bladigol", de 26 años de edad, es el máximo romperredes del Clausura 2019, con 13 tantos, uno más que el colombiano Jeison Quiñónez (Pasaquina) y el panameño Armando Polo (Sonsonate).