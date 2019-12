Bladimir Díaz jugará en el Comunicaciones de Guatemala

Blamidir Díaz fue anunciado como nuevo jugador del Comunicaciones de la Liga Nacional de Guatemala (Primera División). Bladimir regresará al fútbol centroamericano luego de su breve paso por la segunda división de Tailandia, donde militó en Nongbua.

El jugador colombiano aseguró en una entrevista con El Gráfico que tras cerrar su ciclo en Tailandia, tenía contrato con Alianza, pero que su deseo era jugar en el extranjero.

Díaz explicó que su futuro dependía de la dirigencia de Alianza y sería ella la iba a aceptar la mejor oferta para hacerse de sus servicios.

"Esa es la idea, no sé cuál será el pensamiento de ellos en la actualidad, no sé qué tienen en mente, ellos mandan, es la realidad, tengo contrato con ellos y me debo a lo que decidan. Mi idea es que me brinden la oportunidad de salir", dijo en una entrevista con El Gráfico cuando regresó de Tailandia.

El Comunicaciones buscará, en el Clausura 2020, un nuevo título para sus vitrinas luego de quedar eliminado en la fase de semifinales ante el Municipal.