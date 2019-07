Bladimir Díaz se va de Alianza y jugará en Tailandia

Bladimir Díaz, delantero colombiano, jugará en Tailandia con el Nongbua Pitchaya de la segunda división. Se va a préstamo por seis meses, con opción a compra en enero. Por lo tanto, Alianza tendrá que buscar otro delantero para el Apertura 2019.

"Viajo mañana (jueves) a Tailandia. La empresa Panamerican Calcio hizo una oferta a Alianza y me iré a préstamo. Ya está todo listo. Voy a Estados Unidos y luego a Tailandia. Estoy agradecido con Alianza y me voy contento. En Alianza siempre me recibieron bien. Don Lisandro Pohl, conmigo, ha sido calidad de persona ", aseguró Díaz, quien está tarde irá a la UCA para despedirse de sus compañeros en el amistoso ante la sub 23.

Díaz aseguró que la parte económica la que pesó para irse a Tailandia. "Es un paso para ir escalando, para ir a otra liga. Me voy agradecido, contento. Se gana mejor en Tailandia y uno va mirando eso también. Es un poco más que acá. Espero que la opción de compra que llevo con Alianza se concrete para enero", indicó Díaz.

El Nongbua Pitchaya juega en la Liga 2 del fútbol en Tailandia.