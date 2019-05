Bladimir Díaz sueña con el título del Clausura 2019

El delantero colombiano de Alianza Bladimir Díaz charló en exclusiva, este lunes, con el programa radial de EL GRÁFICO, Güiri Güiri al Aire, en donde contó sus sensaciones por convertirse en el Hombre Gol del Clausura 2019 y sus aspiraciones de campeonato.

El ariete no escondió sus deseos de proclamarse máximo goleador del torneo con los aliancistas, lo que consiguió en la última fecha con un doblete al Chalatenango.

En la entrevista radial, Díaz confesó que "uno como delantero siempre quiere marcar muchos goles y gracias a Dios se dio la oportunidad, lo logramos (el título de goleo) y es parte de la confianza que el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron en mí".

¿Querés volver a escuchar nuestros programas del Güiri al Aire? Da click acá.

Asimismo, contó cómo ha convivido con las críticas (positivas y negativas) en su segundo campeonato vistiendo de blanco.

"Poco a poco uno va encajando... las críticas constructivas uno debe tomarlas, dar el mejor trabajo siempre y contentos porque se logró el primer salto, que fue terminar primeros", señaló.

También reveló su máxima aspiración en el torneo, el trofeo de campeón, y cómo piensa ganarlo: "Mi anhelo es ganar un título, ser campeón y eso lo haremos grupalmente, no individualmente. Se viene lo más difícil del torneo (la liguilla)".

SOBRE EL PASAQUINA

Su rival de cuartos es el Pasaquina, equipo sobre el que que dijo " es el único que nos ha ganado la serie, es un equipo que aprovecha bien los pelotazos, que si se cierra bien es difícil romper el cerrojo". Por ello, comentó que en Alianza "no debemos ver de menos a ningún rival".



Ante la pregunta sobre el gol que más le gustó este fin de semana, fue honesto en que su favorito fue el que el árbitro Erick Corleto le anuló ante Chalatenango.

"Me gustó mucho el gol que me anularon, porque creo que fue un buen gol, pero se anuló por falta. Ellos (árbitros) tienen las mejores decisiones. El gol que me dio (Óscar) Cerén también (me gustó) por la jugada que él hace. Pecado era desperdiciarla", dijo contento el cafetero.

CHIP DE MONTERREY

"Bladigol" también aseguró en el programa que será clave que los albos retomen el estilo de juego con el que se pararon en la serie de Liga de Campeones ante el Monterrey mexicano, campeón de ese torneo.

"Es difícil que un equipo nos gane si jugamos a ese nivel, tenemos que levantarnos y jugar al nivel con el que le jugamos al Monterrey. Tenemos que tratar de estar en la 'Concachampions' y llegar más lejos", dijo el "7" de Alianza.

Finalmente, reforzó al idea que "la meta como grupo es el título, tenemos que estar uniditos, halando para el mismo lado. Esforzarme y sacrificarme cuando se necesite, hay que aportar mi granito y lo colectivo está sobre lo individual. Tenemos un buen equipo y podemos estar en la final".