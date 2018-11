Boca Juniors se mantiene firme: pide sanción a River y afirma que no se podía jugar hoy

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó este domingo, en conferencia de prensa desde el hotel del equipo, que pedirán que se aplique una sanción al River Plate, su rival en la final de Copa Libertadores que se pospuso ante ataques al bus de los xeneizes.

El equipo boquense hace referencia al artículo 18 del Reglamento Disciplinario de la competencia, en el que se establecen varios tipos de sanción ante ataques como el que sufrió el equipo argentino ayer.

La petición se hará en la reunión de este martes para determinar la nueva fecha de la final de vuelta de Copa Libertadores, que se viene posponiendo desde la tarde del sábado.

"Hoy hicimos la presentación (petición a Conmebol) invocando todos los artículos que se violaron en el día de ayer. Y esperemos ahora que la comisión, que es autónoma, el Tribunal de Disciplina, revise y nos conteste el expediente que Boca ha presentado a la Conmebol", afirmó Angelici según recoge TyC Sports.

Y añadió que asistirá a la cumbre con el presidente de Conmebol y el mandatario de River Plate "pero voy a decir que la intención de Boca es que el Tribunal de Disciplina lea el expediente y nos de una respuesta formal", que puede ser una sanción al equipo rival.

Las sanciones del artículo al que hace referencia el Boca van desde anulación de un partido, su repetición, deducción de puntos, obligación a jugar a puerta cerrada e incluso la descalificación de un competidor.

"NO ESTAMOS EN CONDICIONES"

Por su lado Guillermo Barros Schelotto, entrenador del equipo azul y amarillo, dijo en la misma rueda de prensa que "no es lo que se vive previamente a una final lo que nos tocó vivir ayer. Claramente estamos en desventaja. No estamos en las mismas condiciones de River. Las 24 horas que vivimos no tienen nada que ver con una fiesta. No estábamos preparados en la previa y se lo manifesté al presidente".

"Lo que pasó lo saben y lo vieron todos, están los videos del micro y el vestuario. Nos sentíamos en desventaja porque debemos llegar los dos en la misma situación", agregó.