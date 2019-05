Boletería de Liga CONCACAF en el clásico nacional

CURIOSO: En platea se entregaron boletos de Liga CONCACAF como comprobantes de entrada para el clásico nacional entre FAS y Águila. "Los equipos no logran vender toda su boletería en sus partidos y quedan remanentes", explicó un representante del equipo local. /FOTO: VÍCTOR ZELADA UCEDA.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on May 8, 2019 at 8:35pm PDT