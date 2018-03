“Bolillo” Gómez y Jorge Luis Pinto casi a los puños en la Copa Centroamericana

Lee también

Al final del partido entre Honduras y Panamá, por la fecha 3 de la Copa Centroamericana de UNCAF, el técnico de Panamá, Hernán “Bolillo” Gómez, y el timonel de Honduras, Jorge Luis Pinto, se vieron envueltos en una trifulca.Gómez aseguró en conferencia prensa que Pinto le dijo que con el triunfo por 1-0 ante los canaleros estaba cobrando la derrota de Honduras ante Panamá por 1-0, en San Pedro Sula, por la eliminatorio de CONCACAF, en noviembre.“Yo no debería hablar de este tema. Lo que Pinto me dijo ahora tendrá que comprobarlo. Me dijo que nosotros compramos el árbitro en el juego del torneo eliminatorio (en noviembre). Es increíble lo que me dijo. Con esas maneras de ser no puedes ir a un Mundial. Me dijo que se estaba desquitando por el robo que Panamá le hizo a Honduras. Le dijo ladrones a los panameños. Yo eso si no se lo voy a pemitir. Los panameños hemos sufrido más con el arbitraje. Eso es un irrespeto”, apuntó Gómez.Por su parte, Pinto dijo en conferencia de prensa que no iba a hablar de ese tema. “Yo no tengo ningún problema con Darío (Gómez)”, aseguró el timonel de la selección de Honduras.El comisario del juego, el salvadoreño Émerson Ávalos, dijo que iba a pasar su reporte sobre el caso. No descartó sanciones para cada uno de los entrenadores colombianos.