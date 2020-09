Bolívar y Roberto Domínguez esperan estar a la altura en Libertadores ante Palmeiras

En Bolivia, debido a la pandemia por coronavirus, el fútbol aún no divisa su regreso en el horizonte. Los equipos entraron en el congelador desde marzo y hasta ahora no hay claridad para el retorno. En medio de esa realidad, Bolívar, equipo del salvadoreño Roberto Domínguez, debe enfrentar la tercera fecha de fase de grupos de Copa Libertadores de América, este miércoles por la noche, ante el Palmeiras brasileño.

Bolívar viene de ganar a El Tigre argentino, por 2-0, el pasado 10 de marzo, en condición de local. Ahora, en el retorno al fútbol, el equipo de Domínguez deberá cerrar todas las válvulas de oxígeno a Palmeiras, a 3,640 metros sobre el nivel del mar, condiciones en las que se juega en el legendario estadio Hernando Siles, de La Paz, una de las ciudades bolivianas que han sentido muy de cerca el flagelo del coronavirus. Los celestes no pueden fallar en su patio y tendrán que explotar al máximo la altura del Siles, para ahogar a Palmeiras, que ahora es líder del grupo B, con seis puntos. .

Domínguez, por su parte, quiere sumar experiencia en este torneo regional. Todo es en signos positivos para él hasta ahora en el certamen de CONMEBOL. Por ahora está en los planes del timonel argentino, Claudio Vivas. El cuscatleco debutó en Libertadores ante el Guaraní paraguayo, el pasado 4 de marzo. Estuvo en la cancha por 54 minutos y vio una tarjeta amarilla al '47. " Le voy apuntando a jugar contra Palmeiras. Ojalá que se pueda agarrar un poco más de experiencia en este torneo, que es el mejor para mí en América", dijo el salvadoreño.

Domínguez admitió que para él ha sido un momento singular el de su debut en Copa Libertadores, una de las competencias con más créditos a escala mundial. No es poca cosa, porque se convirtió en el primer cuscatleco en jugar en este torneo que reúne a lo mejor de Suramérica. Por lo tanto espera que Vivas lo ponga entre el listado de los que iniciarán ante Palmeiras.

"En los minutos antes de mi debut, cuando sonaba el himno de la Copa Libertadores se me vino todo a mi cabeza, mi mamá, mi hija, mi familia, mi papá, quien ya falleció. Estaba ahí la marca histórica que iba a conseguir, una marca que iba a ser por convertirme en el primer salvadoreño en jugarla. Todo eso se me vino a la mente antes del partido e incluso casi se me salían las lágrimas de lo contento que estaba", dijo el zaguero del Bolívar.

Luego, estar a las puertas de la reanudación del certamen de Libertadores pone a Domínguez en el radar del seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, quien ha depositado una importante suma de confianza en el zaguero nacional. El estratega mexicano dijo en plática con EL GRÁFICO que estará pendiente del rendimiento que pueda mostrar Domínguez ante Palmeiras.

"Me da una gran satisfacción y me alegra mucho por Roberto que vaya a competir en Copa Libertadores. Él es un representante del fútbol salvadoreño en el exterior. Me da mucha alegría por Roberto, porque lo merece. Siendo joven ha trabajado bien y ha mostrado madurez, siendo titular en la selección mayor. Nos tiene que dejar un grato sabor de boca saber que Roberto esté compitiendo a ese nivel", aseguró De los Cobos, en plática con este medio.

Bolívar- Palmeiras

Estadio Hernando Siles, La Paz

Fecha: Miércoles 16 de septiembre

Hora: 6:30 de la tarde (hora ESA)