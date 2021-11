Bolivia da a conocer nómina de futbolistas que se medirán ante El Salvador

El seleccionador nacional de fútbol de Bolivia, César Farías, confirmó este lunes la nómina de 22 jugadores que viajarán el próximo jueves al amistoso que sostendrá ante su par de El Salvador este viernes 5 a partir de las 8:00 de la noche hora local (6:00 de la tarde hora salvadoreña) en el estadio Audi Field de la ciudad de Washington DC.

El juego preparatorio para ambas selecciones a su próxima ventana FIFA de este mes servirá como termómetro para el estratega venezolano de la "Verde", así como también para el técnico nacional, Hugo Pérez.

Farías convocó al final para el amistoso ante el equipo centroamericano a 13 jugadores que estuvieron en la nómina boliviana en su último partido eliminatorio de la CONMEBOL contra Paraguay del pasado 14 de octubre y que terminó con el triunfo holgado de los bolivianos por 4-0 ante los guaraníes en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Imagen cortesía Federación Boliviana de Fútbol.

Cinco de esos 13 jugadores convocados por el técnico de origen venezolano ante los paraguayos fueron titulares en ese histórico triunfo que mantiene vivo a "la Verde" en la actual eliminatoria de la CONMEBOL, siendo ellos los zagueros José Manuel Sagredo y Jairo Quinteros y los atacantes Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo y Carmelo Algarañaz.

Mientras que el portero Rubén Cordano, los defensas Jesús Sagredo, Diego Bejarano, Juan Sebastián Reyes, los volantes Moisés Villarroel, Franz Gonzalez y Edwin Saavedra más el atacante Víctor Ábrego estuvieron en la nomina boliviana ante los paraguayos el mes anterior.

Pero los dos grandes ausentes para el juego ante El Salvador son el joven volante Henry Vaca quien quedó descartado de último momento de la nómina sureña tras sufrir la semana anterior una pubalgia. Vaca también se perderá por sanción los dos juegos eliminatorios ante Perú y Uruguay.

Tampoco viajará a los Estados Unidos el atacante Marcelo Martins, actual goleador de la eliminatoria sudamericana con ocho goles, uno más que el brasileño Neymar Júnior y dos arriba del argentino Lionel Messi ya que estará concentrado con el resto del equipo titular de Farías contra los incas y los charrúas.

NÓMINA

PORTEROS

Rubén Cordano (Bolívar)

Jhon Jairo Cuéllar (Guabirá)

DEFENSAS

José Manuel Sagredo (The Strongest)

Jairo Quinteros (Bolívar)

Adrian Jusino (The Strongest)

Jesús Manuel Sagredo (The Strongest)

Diego Bejarano (Bolívar)

Juan Sebastián Reyes (Wilstermann)

Sebastián Álvarez (Oriente)

Eduardo Mauricio Álvarez (Bolívar)

VOLANTES

Moisés Villarroel (Wilstermann)

Franz Simón Gonzáles (Royal Pari)

Edwin Mario Saavedra (Bolívar)

Javier Uzeda (Always Ready)

Raí Pablo Lima (Real Tomayapo)

Daniel Alejandro Camacho (Independiente de Panamá)

DELANTEROS

Juan Carlos Arce (Always Ready)

Juan Carlos Montenegro (Oriente)

Rodrigo Luis Ramallo (Always Ready)

Carmelo Algarañaz (Always Ready)

Víctor Alonso Ábrego (Bolívar)

Bruno Miranda (Bolívar)