Bolt, sin lamentos tras medalla perdida: “Cosas que pasan en la vida”

MELBOURNE. El velocista jamaicano Usain Bolt aseguró hoy que no está molesto ni triste por la medalla perdida en la posta 4x100 de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 debido al doping de su compañero Nesta Carter."Al principio estaba decepcionado, por supuesto", dijo Bolt tras arribar a Australia para disputar su primera competición de la temporada. "Pero son cosas que pasan en la vida. No estoy triste", añadió en declaraciones que recoge el diario "The Herald Sun"."Estoy esperando a ver si Nesta apela o qué es lo que hace. Simplemente queda esperar a ver qué sucede. Pero ya devolví mi medalla, así que estoy únicamente enfocado en competir aquí", añadió a los medios tras su aterrizaje en Melbourne.Bolt y sus compañeros Asafa Powell, Michael Frater y Dwight Thomas tuvieron que devolver su medalla después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciara la semana pasada que un nuevo análisis de la vieja muestra de Carter de Pekín 2008 había dado positivo de la sustancia prohibida methylhexaneamina.Carter señaló que evalúa recurrir la sanción ante la Corte Arbitral del Deporte (CAS) en Lausana, aunque aún no está claro si sus compañeros de relevo se adherirán a la apelación. El equipo jamaicano había ganado la prueba con un entonces récord mundial de 37,10 segundos.La falta de Carter afecta al impoluto palmarés de Bolt, que logró el hito sin precedentes de encadenar tres tripletes dorados -en 100, 200 y 4x100 metros- en tres Juegos Olímpicos seguidos, en 2008, 2012 y 2016. Además, supone que la superestrella no está ya empatada con el estadounidense Carl Lewis con nueve medallas de oro olímpicas.Bolt y Powell competirán desde el sábado en la primera edición de los Nitro Games, una competición por equipos en la que participan 24 atletas de todo el mundo. Bolt formará un equipo de estrellas que se medirá a Australia, China, Inglaterra, Japón y Nueva Zelanda. Los duelos se disputarán el 4, el 9 y el 11 de febrero en Melbourne.