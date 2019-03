Bonilla: “Fue un gol importante”

Bonilla completó una asistencia de su capitán Pokklaw A-Nan al minuto 66 de juego para vencer al portero local que salió a intentar achicar el remate del ariete capitalino y decretar así el gol del triunfo y firmar su segundo gol consecutivo con el equipo de Bangkok.

Y así, el Bangkok United de Tailandia derrotó está mañana de visita al Trut FC por 0-1 por la tercera jornada del torneo liguero gracias al gol que anotó el atacante salvadoreño Nelson Bonilla al 66' para sumar siete puntos y ubicarse momentáneamente como segundo en la tabla de posiciones de la Thai League.

"Feliz por el triunfo, por mi gol porque el rival es un equipo complicado, porque se encierra en su campo y gracias a Dios logramos ganar de visita, siempre he predicado que mi consigna al llegar al Bangkok United es quedar campeón en la liga, me siento bien y la verdad me siento feliz y agradecido por el apoyo que estoy recibiendo dentro del equipo" destacó Bonilla luego de cenar con sus compañeros junto al dirigente Apirak Kosayodhin, presidente del club.

"Estamos ya en el bus saliendo con mis compañeros para Bangkok, se vive y se respira una alegría importante que te anima para seguir trabajando fuerte, cenamos con el presidente y siento que está satisfecho de lo que se está haciendo en el inicio de la liga", comentó.

Sobre su gol donde mostró su sello personal para marcar, Bonilla fue claro en afirmar que "me contrataron por la movilidad que tengo y gracias a Dios pude culminar una jugada típica que me gusta hacer, acompañar siempre al que tiene la pelota, desmarcarme para que me asista y así fue, me gustó mi gol porque es lo que sé hacer siempre dentro de la cancha", destacó.

Bonilla celebró su gol con sus compañeros a la orilla de la cancha haciendo un ademán de una cobra, acción que no quiso explicar porqué lo hizo. "Son ciertos temas que discuto con mis compañeros antes del juego para poder celebrar, son temas personales que sólo en la interna sabemos lo que significa, no quiero entrar en detalles, es una simple celebración, no es nada raro ni un acto de homenaje ni nada parecido, son cosas que se hablan en camerino, creo que ni nuestra afición entendió lo que hicimos todos en la celebración pero lo importante es que se ganó y con justicia porque creamos más oportunidades que el rival", comentó. "Incluso antes de mi gol reclamé una mano dentro del área luego de una jugada personal que hice, el árbitro revisó el VAR y al final no lo validó pero a mi gusto sí fue penal, lo bueno es que luego tuvimos nuestra revancha para marcar", aseguró feliz.

El Bangkok United jugará el próximo domingo 17 en casa ante el Buriam que se ubica décimo en la tabla con dos puntos pero con un juego menos.

"Se viene el juego en casa ante el campeón, necesitamos ganar ese partido sí o sí porque es un duelo directo contra el equipo de Buriam, debemos prepararnos en lo personal porque luego de ese partido salgo para El Salvador para incorporarme a la selección nacional. Creo que arribo al país el lunes 18 por la noche y comenzaré a trabajar con la camiseta nacional el martes", confesó Bonilla quien tuvo un mensaje especial para la afición salvadoreña.

"Mi mensaje es de unidad para todos los protagonistas de nuestro fútbol, prensa deportiva, dirigentes, aficionados, todos, ya que el 23 espero que tengamos el apoyo de todos y que alienten a la selección nacional, no a un jugador en particular, que lleguen al estadio sin ningún prejuicio para poder alcanzar ese objetivo de ganar y buscar clasificarnos a la Copa Oro", destacó. "Me gustó cómo jugó el miércoles pasado la selección ante Guatemala, eso me hace pensar que podemos ganar el 23 a Jamaica pero debemos hacerlo con trabajo responsable y con unidad", acotó.