Bonilla: "Guste o no soy uno de los líderes en la selección"

Tras el juego contra Santa Lucía en el Cuscatlán, el pasado 7 de septiembre, por la fecha 1 de Liga de Naciones B de CONCACAF, el seleccionador nacional, Carlos de los Cobos, dijo en conferencia de prensa que Nelson Bonilla, del Bangkok United de Tailandia, le habría pedido ya no ser tomado en cuenta en la selección mayor para futuros partidos.

En una plática exclusiva con EL GRÁFICO, Bonilla sacó del congelador el tema selección y mantuvo la versión de que son razones personales, en consenso con su familia, las que lo llevaron a hacer ese pedido al seleccionador mayor.

Por lo tanto, descartó que haya sido por diferencias con Rodolfo Zelaya, quien para el juego contra Santa Lucía volvía a la Azul, tras dos años de ausencia. También, el atacante del Bangkok descartó que haya tenido problemas con De los Cobos.



¿El tema de la selección sigue estando en el congelador para usted?

Es un tema complicado en lo personal. Lo que sí quiero dejar en claro es que no tengo problemas con nadie, ni con el entrenador, compañeros o Rodolfo Zelaya. Es un tema personal, que yo me lo reservo. Solo mi familia y yo sabemos la razón por la que yo me fui y claro lo dejo. Nunca tuve problemas con Fito Zelaya, con nadie, ni con De los Cobos. Algunas decisiones que se tomaron al final fueron la gota que derramó el vaso, pero nada más es un tema personal.

Jaime Alas, por ahora el jugador en activo más convocado a la selección con 72 partidos, cree conveniente el regreso de Nelson Bonilla a la selección. ¿Cree que es factible para usted regresar a la selección para 2020?

Le doy gracias a Jaime, porque llevamos mucho tiempo juntos en juego para la selección. Creo que ya son 7 u 8 años. Hay que esperar a futuro a ver qué pasa. No me quiero poner en el plan que me tienen que rogar para que vuelva a la selección. No se trata de eso. Es un tema personal, que no tiene que ver con una decisión tomada a la ligera. Fue una decisión bien pensada junto a mi familia. Espero que puedan entender.

¿Pero ese tema personal por el que usted pidió a Carlos de los Cobos ya no ser tomado en cuenta en selección tiene una rápida solución o es complejo?

Por ahí escuché a un entrenador que hoy está en un equipo grande que dijo que si de él dependiera, no me volvía a convocar. Pero tampoco ese entrenador tiene derecho a hablar, porque dejó tirada a la selección sub-23. Luego, yo nunca le he cerrado las puertas a la selección. De mi boca nunca salió que yo ya no quería vestir los colores de la selección. Pero en lo personal, lo tengo que platicar con mi familia, para tomar la mejor decisión, sin afectar a nadie. Siempre me he entregado por la selección. Los que me conocen saben que he dado el 100 por ciento. Ahí están los números. Yo siempre he dado la cara y voy a seguir representando a mi país en el extranjero como lo he hecho en los últimos años. Ahora estoy pensando más en poderme recuperar y regresar a mi equipo y luego en el futuro ver cómo está la situación.

Hablemos del regreso de Rodolfo Zelaya a la selección, más allá de que haya sido uno de los jugadores sancionados por temas de disciplina, tras el juego ante Santa Lucía, en ese territorio caribeño, el mes pasado. ¿Cómo caló en el camerino de la Azul el regreso de este atacante?

Realmente, yo lo vi bien. Si te fijás y ves las fotos de esa semana de entrenamiento (desde el 2 al 6 de septiembre), él estuvo conmigo toda la semana de trabajo. Pero no es eso. A escala general, y con todo respeto lo voy a decir, nosotros ya no somos jóvenes para aguantar algunas decisiones que no tenían que ser así. Yo, en mi caso, quisiera que me busquen una publicación de redes sociales en las que he renegado por el hecho de que no haber jugado. Jamás he renegado, porque esas son decisiones del técnico. Sí es frustrante venir de lejos y no jugar, pero en su momento yo sé por qué no jugué (titular) ese partido (contra Santa Lucía, 7 de septiembre). Sé que iba a tener más minutos y no fue así. Pero aclaro que jamás he tenido problemas con De los Cobos, ni con Fito y los asistentes de la selección, guste o no soy uno de los líderes de la selección, de la gente que más tiempo tiene en la selección.

Hablemos del camerino de la selección en el momento de su salida. ¿Es cierto que hubo grietas y que faltaba la comunión en el grupo?

Mirá, yo te puedo hablar por mí. No tuve problemas con nadie, en un futuro puedo regresar y les voy a hablar a todos, porque todos me conocen. Puedo escuchar y dar consejos como en un momento se me ha pedido. Pero también ya me han dado consejos.

¿Fue a ver a la selección contra Monserrat y Dominicana en el Cuscatlán, el mes recién pasado?

Solo fui contra Dominicana. No pude ir contra Montserrat. En el segundo se jugó bastante mejor. Ojalá que se pueda mantener el sexto en la hexagonal.

Ahora, tras volver a la sexta casilla del ranking de CONCACAF, FESFUT quiere jugar contra Islandia, en enero, y Estados Unidos, en febrero. ¿Es conveniente ahora jugar contra estos planteles, que están muy por encima de El Salador en la clasificación general de la FIFA?

No, no es conveniente. Ahora, lo que más importa es sumar , aunque sea de a poco. Hay que mantener esa ventaja. Ya después de que se cierre la conformación de la hexagonal de CONCACAF (junio 2020) se pueden buscar amistosos de alto nivel para que la selección pueda crecer.