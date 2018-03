Bonilla, con cabeza fría

Lee también

El médico de la selección mayor, Francisco Herrera, trabaja en la recuperación de Nelson Bonilla, desde que salió del juego ante Honduras, debido a un edema en el cuádriceps derecho.Entre el domingo por la noche y ayer por la mañana, Herrera suministró medicamentos para que el atacante llegue al partido de hoy ante Belice, por la fecha tres de Copa Centroamericana.Herrera cree que el resultado del trabajo de recuperación será óptimo. “Lo tendremos (a Bonilla) para el juego ante Belice. Al profesor Eduardo Lara le gusta que todos sus jugadores estén disponibles. Por eso es que hemos tratado de agilizar la recuperación. Vamos a tener a Nelson a un 100 %, sin inconveniente”, apuntó Herrera.Por su parte, Bonilla dijo que se siente bien y piensa en cambiar el rostro que ha mostrado hasta el momento en el torneo, en el que no ha tenido suerte de cara a sacudir las redes.“Una lástima lo que pasó ante Honduras, porque fuimos mejores que ellos. Tendríamos que tener seis puntos y apenas tenemos uno. Hay que seguir metiendo”, apuntó Bonilla“Ahora toca tener cabeza fría y no precipitarme. Yo no le debo nada a nadie ni le tengo que demostrar nada a nadie. Tengo que seguir tranquilo para poder anotar un gol”, apuntó el atacante del plantel nacional, que ha tenido ocasiones claras de marcar ante Costa Rica y Honduras, pero no ha tomado la decisión correcta para inflar las redes.