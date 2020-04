Boris Morales seguirá con el Chalatenango

Boris Morales pertenece al Alianza pero fue cedido por un año al Chalatenango. Tras el Clausura 2020, este joven delantero pretendía obligar su salida del equipo ante el reiterado atraso salarial, pero con la llegada de una nueva directiva al plantel norteño, decidió quedarse y cumplir su préstamo.

Morales manifestó anteriormente a EL GRÁFICO que ante la deuda salarial aceleraría su salida del equipo sin importar tener contrato y préstamo vigente por seis meses más, pero cambió de opinión y confirmó su continuidad con el equipo chalateco para el Apertura 2020.

Según este jugador, le genera mucha confianza la llegada de una nueva directiva. “Aparte de que me quedan seis meses de préstamo, hay personas conocidas en la nueva junta directiva y eso me motivó. Ellos vienen con mentalidad y cosas buenas para el equipo, eso me impulsó a quedarme y ver un nuevo objetivo con ellos”.

Morales fichó con el Alianza para el Apertura 2019, vio pocos minutos y la dirigencia capitalina lo cedió a préstamo al equipo que lo dio a conocer en la primera división: el Chalatenango “cuando nos cancelaron (deuda pendiente del torneo pasado) y dejaron claro que esperan formar un equipo competitivo para estar peleando en los primeros lugares, buscar el campeonato, eso motiva y espero que sea así”.

Este jugador llegó cedido del Alianza junto al defensor Héctor Cruz, ambos seguirán en el equipo junto a 13 jugadores del plantel anterior que ya renovaron contrato. “Este equipo tiene bonito estadio, bonita afición que si les das resultados ellos siempre están, eso es importante y esperamos nuevos aires. Que se presenten como nueva directiva y te cancelen (salarios) habla muy bien de ellos, es importante la motivación que vienen a inyectarle al equipo. Quieren que este equipo supere, quieren demostrar que este equipo tiene buenos jugadores, que juega bien al fútbol”.

“La renovación de jugadores como Jairo Henríquez, Henry Reyes y otros jóvenes es importante, le están dando continuidad al grupo, genera confianza, al momento no han anunciado contrataciones, pero lo están haciendo”, añadió este jugador de 21 años.