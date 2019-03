Brahim elogia a Zidane pero evita hablar de su futuro y de Solari

MADRID. El malagueño Brahim Díaz volvió a jugar desde el pasado 16 de enero y, tras el partido contra el Huesca, se mostró "muy contento" y alabó al técnico Zinedine Zidane, del que dice haber "aprendido muchísimo" en "poco tiempo".

"Yo estoy muy, muy, muy a gusto con Zidane. En poco tiempo he aprendido muchísimo. Es un entrenador espectacular, como jugador ha sido impresionante y lo es como entrenador", declaró en zona mixta tras la victoria por tres goles a dos frente al Huesca, en la que dio la asistencia del primer gol.

Unos halagos que contrastan con sus palabras hacia su exentrenador, el argentino Santiago Solari, para el que apenas contó: "No hablo de los que no están en el club y no tengo que hablar más de nadie", contestó.

Brahim insistió en la idea de seguir trabajando para volver a contar con oportunidades: "Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y demostrar lo que puedo dar. Hay jugadores increíbles y luego ya el míster decide. En el Madrid hay que dar el máximo y yo voy a seguir a gran nivel en los entrenamientos. Hay jugadores de talla mundial y al final es el entrenador el que decide".

El malagueño, que hasta el partido frente al Huesca solo había participado en 24 minutos desde su llegada al Real Madrid el 6 de enero, no quiso hablar sobre si le gustaría irse cedido a final de temporada en busca de más protagonismo. "Estoy en este gran club y no voy a hablar de mi futuro. Aquí quiero estar por muchos años e intentar dar mucho a este club", concluyó.