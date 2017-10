Brasil no logra abrir el cerrojo boliviano en La Paz

HT in La Paz. Bolivia 0 x 0 Brazil. Dani Bejarano's effort clashes off the crossbar. pic.twitter.com/L1K6uS4pmh — Vincent (@VincentGuzman_) 5 de octubre de 2017

La selección de Brasil terminó este jueves igualada 0-0 con la escuadra boliviana, en el marco de la penúltima jornada de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol.La local se pudo poner en ventaja tras un disparo que dio en el poste y pegó "de martillo" sobre la línea, pero que el réferi no validó, lo que quedó como una de las polémicas del duelo.El cañonazo que pudo ser el 1-0 fue de Bejarano al minuto 45+2 pero para fortuna de los brasileros, el balón aparentemente no ingresó. Te dejamos la jugada para que juzgués:En tanto que la selección local se atuvo al talento de su arquero Carlos Limpe, que sacó todo tipo de disparos al delantero estrella del PSG francés, Neymar Junior. Tanto el "10" de Brasil como Philippe Coutinho y Gabriel Jesus se juntaron en el ataque pero no lograron romper el cerco de los verdes.