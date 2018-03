Brasil podría ser el primer clasificado a Rusia

Lee también

Aunque en realidad, la selección brasileña sería la segunda, ya que Rusia, el anfitrión, ya está clasificado entre los 32.Para clasificar, Brasil necesita estar fuera del alcance, matemáticamente, del sexto lugar de la tabla de posiciones. La canarinha, líder con 27 puntos, está nueve puntos más arriba de Colombia, ubicada en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas.Y si Brasil le gana a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en casa, y Colombia solo suma un punto ante Bolivia y Venezuela, la canarinha le habrá sacado 14 puntos a los colombianos con cuatro jornadas por disputar.Lo mismo pasaría si Brasil gana en estas dos fechas de marzo y Argentina pierde sus dos encuentros.En las demás confederaciones, faltan tantos partidos y la diferencia es tan estrecha, que aún no se definiría ningún otro clasificado sin importar cualquier combinación de resultados. En las fechas FIFA de junio, el panorama será muy distinto.CALENDARIOJueves 23 de marzoColombia vs BoliviaParaguay vs EcuadorUruguay vs BrazilArgentina vs ChileVenezuela vs PeruMartes 28 de marzoBolivia vs ArgentinaEcuador vs ColombiaChile vs VenezuelaBrazil vs ParaguayPeru vs Uruguay