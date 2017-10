Brasileño Eduardo Correia asume la dirección técnica del Firpo

El técnico brasileño Eraldo Correia llegó a un acuerdo para dirigir al Firpo por dos torneos, luego de la salida de Juan Ramón Sánchez, según confirmó la dirigencia pampera.

Correia y Edgar "Kiko" Henríquez eran los nombres que sonaban más fuerte, pero al final los ultralempinos se decidieron por el suramericano, que tiene amplia experiencia con equipos en el Oriente del país.

Correia cerró el torneo anterior con Sonsonate y debutará este domingo contra el Águila en el Sergio Torres Rivera, de Usulután.

"Llego al Firpo con mucho optimismo, con mucha esperanza. Tengo un poco de ansiedad, pero creo que se pueden hacer muchas cosas con Firpo. Vamos a tratar de clasificar a cuartos de final", indicó el timonel brasileño. Esta tarde, dirigirá su primer entrenamiento en el plantel pampero.

Correia logró rápido un acuerdo con la dirigencia pampera. "Dios ha sido bueno conmigo. Siempre hay gente que me llama. Yo soy un tipo diferente. No me meto en las redes sociales y no me ofrezco. Siempre alguien me llama. Además, en Firpo está como director deportivo Francisco Jovel, con quien jugamos juntos. Somos amigos y hermanos. Luego entramos en un acuerdo ", ahondó.

Correia tiene claro que el entrenador no juega, pero tiene su porción de responsabilidad. "Todos vamos a comprometernos. El jugador es el principal protagonista. Este es el trabajo de uno. Creo que vamos a hacer ver a los muchachos que son buenos. Hay un buen plantel. No me sorprende que me llamen, porque los equipos que van en primer lugar no me van a llamar ", declaró el nuevo timonel.