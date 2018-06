Brasileños en El Salvador dan su veredicto: Brasil mejoró, pero no está para campeón

Los nombres pesan en la historia, pero no siempre tienen el mismo brillo. Brasil vive una de esas situaciones. Pese a tener cinco copas del mundo, lejos está de su mejor nivel. En 2014 cargó con una presión alta y aunque llegó hasta semifinales, su despedida fue dramática con el 1-7 ante Alemania.

Cuatro años después, antes de comenzar el Mundial de Rusia 2018, Brasil volvió a ser considerada como una de las candidatas al título, pesando por la solvencia de clasificar con facilidad en la eliminatoria, pero su participación en la fase de grupos de esta edición ha dejado varias dudas entre sus aficionados.

El Gráfico hizo un sondeo con futbolistas activos y retirados de nacionalidad brasileña que han militado en el balompié salvadoreño, para conocer sus opiniones respecto al rendimiento de su selección en Rusia 2018. Los puntos de vista varían, pero se complementan para confesar que ven una mejoría en la Brasil actual a la del 2014, pero no es ideal para ser campeona por sexta ocasión.

RODINEI MARTINS

En la década de los noventa fue un futbolista mediapunta que militó en los equipos Atlético Marte y Águila. Actualmente está retirado y reside en Brasil.

Su comentario sobre su selección es positiva. "Destaco que Brasil no depende de individualidades como hace unos años. Trata de jugar más en conjunto y lo veo bien en todas sus líneas. El portero Alisson tiene experiencia, la defensa es compacta con Thiago Silva, Miranda, Marcelo y Fagner, la contención tiene marca y salida con Casemiro como líder, los volantes son creativos y la delantera es temible. Brasil es un equipo moderno sin perder la característica de su estilo de juego", comentó.

CELIO RODRIGUES

Delantero que jugó para Luis Ángel Firpo en la década de los noventa. Tras su retiro profesional, se dedicó a la labor de pastor evangélico en Usulután. Es el segundo mejor goleador brasileño en torneos cortos con 54 goles.

No ve a su país como campeón en Rusia 2018. Cree que Brasil no dio su mejor fútbol en fase de grupo.

"Este Mundial es una caja de sorpresas. Las selecciones élite han sufrido mucho. A Brasil le falta mucho, pese a que se especuló que le iría bien por el hehco de clasificar sin problemas en Conmebol. Su potencial no se ha exhibido aún, su líder Neymar no ha despegado y le ha favorecido que Coutinho llegó en buen momento al torneo. Cuando he platicado con mis hermanos hasta Brasil, me han explicado que no hay mucha euforia y que no se tiene la expectativa de que juegue la final porque sienten que la selección está en deuda. Hay una sensación parecida a la de 2014, donde tampoco se creía alcanzaría la final y dolió mucho la catástrofe del 7-1", comentó.

ERALDO CORREIA

Entrenador del Pasaquina para el torneo Apertura 2018. En su etapa de futbolista, destacó como mediocampista en varios equipos como FAS, Firpo, Acajutla, ADET, Santiagueño, Cojutepeque y Dragón.

En su análisis, ve a Brasil llegando lejos. "Este es un Mundial precioso en lo deportivo, está como nunca, con muchas sorpresas. Antes del torneo muchos creían que las potencias dominarían fácil la fase de grupo pero les ha tocado momentos duros como Argentina o Alemania. Hay selecciones que no llegaron con cartel de favoritas y aunque se despidieron rápido dejaron buenas sensaciones como Marruecos y Perú. Una selección que apoyo con el corazón es mi Brasil, a la que veo jugando una final. Su inicio no fue el mejor pero tiene alternativas en ataque, su volantía es trabajadora y tiene en Coutinho, y no en Neymar, a su mejor jugador. Pienso que será difícil ganarle".

MARCELO MESSÍAS

Defensa brasileño que ya tiene más de una década jugando en la liga salvadoreña. Ha jugado para los equipos de FAS, Águila, Isidro Metapán, Alianza, Chalatenango, Sonsonate y Audaz.

Para él esta selección viene de menos a más, pero la ansiedad afecta a algunos jugadores que no deslumbran el nivel que gozan en sus clubes europeos. "Brasil no gustó en su debut, especuló en su labor táctica. Una selección así nunca está para especular, aunque vaya mejorando en su juego con el correr de los minutos. Me preocupa que jugadores como Marcelo no sean ni la sombra de lo que es en Real Madrid; Neymar debe tener más tranquilidad, porque no siempre puede encarar a sus rivales. Lo bueno es que hay jugadores que dan ese equilibrio como Coutinho, ojalá todos estuviesen igual que él".

JACKSON DE OLIVEIRA

Delantero brasileño activo que se dio a conocer con Dragón y que ha jugado para Sonsonate. Actualmente es agente libre, está de vacaciones en su país, pero está en negociaciones con otro equipo de la primera división cuscatleca.

De Brasil explicó que ha tenido buenos momentos pero que es habitual que cargue con mucha presión. "Es positivo que esta selección no dependa de un solo jugador, como sucedió con Neymar en 2014, ahora tenemos más opciones como Coutinho, Gabriel Jesús, Douglas Costa. Veo un equipo equilibrado donde la defensa es más sólida. Soy realista que con nuestro fútbol no es suficiente siempre, porque el Mundial está parejo y hay muchas sorpresas. Un factor que pesa es que los brasileños nunca están contentos hasta que se conquiste nuevamente un Mundial y existe esa preocupación por lo sucedido en el Mundial anterior, donde no aprovechamos ser los anfitriones".

RICARDO FERREIRA

Delantero del Santa Tecla. Desde su arribo al fútbol salvadoreño, sólo ha vestido la camiseta de los pericos. Es su máximo goleador. Valoró que Brasil se fue acomodando en Rusia 2018.

"Siempre se espera mucho de Brasil por su tradición, por el 'jogo bonito' y porque siempre es considerada como una de las potencias. Esta generación de jugadores genera confianza, clasificaron con solvencia y en la teoría no debían complicarse en su grupo. Su debut fue con empate ante Suiza pero recuperó su ritmo y pudo levantarse ante Costa Rica y Serbia. De este último juego le vi seguro tanto en defensa como en ataque. Jugó tranquilo. En octavos le tocará enfrentar a México y estoy seguro que superará esa fase. Deseo que llegue a disputar la final pero falta camino por recorrer".