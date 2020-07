Brayan Gil: "La prioridad es jugar en el extranjero"

Ha sido un año difícil para el delantero salvadoreño-colombiano Brayan Gil, quien a mediados de enero dio un salto en su carrera cuando firmó por seis meses con el Gent, uno de los mejores equipos de Bélgica.

Sin embargo, por circunstancias de la vida, Gil terminó su contrato sin ni siquiera poder demostrar todo su potencial en el club belga, debido a que desde marzo, el fútbol europeo se paralizó debido a la pandemia del COVID-19.

Ahora, su futuro no está definido y está entre poder conseguir una oferta para seguir jugando en el extranjero o regresar a FAS para disputar, bajo la dirección de Jorge Zarco Rodríguez, el Apertura 2020.

Gil Hurtado, de 19 años habló desde Colombia para poner sobre la mesa todo lo que pasa a su alrededor: su experiencia en Bélgica, sus prioridades a futuro, qué piensa sobre volver a FAS del Zarco Rodríguez y sobre el hecho de poder compartir nuevamente con sus hermanos Cristian y Mayer.

¿Ha sido difícil para ti, que en uno de tus mejores momentos de carrera estés casi cuatro meses sin poder jugar?

Estos meses han sido difíciles para mí, tanto por lo que no he podido jugar, por estar lejos de mi familia, por lo de la pandemia, la verdad que ha sido una mitad de año muy difícil, pero estamos siempre con la fe en Dios y agarrados de sus manos estamos saliendo adelante.

Brayan, consideras que las cosas no se dieron en el Gent debido a la llegada de la pandemia, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubiera existido esto del COVID-19?

No creo que todo sea culpa de la pandemia por así decirlo, Dios tiene un propósito para todo y Él sabe por qué me permitió esa experiencia porque no se dio la oportunidad de seguir ahí y Él sabrá cómo llevarnos en el futuro.



¿Qué experiencia te traes tras estar en una institución de gran prestigio en el fútbol europeo como lo es el Gent de Bélgica?

La verdad son muchas experiencias bonitas, hay muchas cosas que uno aprende estando afuera del país y la verdad que me traigo mucho el profesionalismo que se tiene tanto en las inferiores como en el primer equipo. Es una experiencia bonita conocer un nuevo país, un nuevo equipo, un equipo grande de Bélgica.



Conforme a tu experiencia, ¿crees que estás para seguir en el plano internacional?

Sí, creo que todo con esfuerzo y dedicación, sí. Todos nosotros, todo futbolista está para grandes cosas y si se me da la oportunidad de seguir en el extranjero la aprovecharía al máximo para quedarme y triunfar.



¿Cuáles son tus expectativas por el momento, prefieres seguir en el plano internacional o tienes entre tus planes regresar a FAS?

La verdad que siempre se está con la fe de poder jugar en el extranjero, pero eso no quiere decir que no está en mis planes regresar a FAS, pero la prioridad sería por mucho en este momento jugar en el extranjero.

¿Qué pensás de este FAS de Jorge Rodríguez para el Apertura 2020?

El profe Zarco siempre ha armado buenos equipos, todos lo hemos visto, así pasó con Metapán, también con Alianza y todos tenemos la fe y la certeza de que con FAS no será la excepción.

Sin duda, Jorge Rodríguez estaría contento de tenerte entre sus jugadores, ¿qué pensas de eso?

Me he dado cuenta que el profe estaría muy contento (que yo estuviera en FAS) y la verdad le agradezco, la verdad nunca hemos cruzado palabras, pero es un buen técnico y aprendería mucho con él.

De volver a FAS o al fútbol salvadoreño, te enfrentarás a tu hermano, que fichó por el Metapán, ¿quien crees pasaría en ese duelo?

Sería un duelo muy bonito, ya no hemos enfrentado, nos enfrentamos en segunda división, lastimosamente el equipo de él nos dejó pero creo sería un duelo muy bonito y sería bonito volver a enfrentar a mi hermano.

De volver a FAS estarías compartiendo con tu hermano menor, Mayer. ¿Crees que le serviría crecer junto a ti en el club más ganador de El Salvador?

La verdad que me encantaría, sería bonito compartir con Mayer, ya compartí con Cristian y con mi papá. Sería genial compartir con Mayer, creo que creceríamos juntos la verdad, aprenderíamos los dos, nos conocemos, quisiera ayudarle un poco de lo que conozco, de la experiencia, que no es mucho, pero todo suma y la verdad que me gustaría verlo triunfar en FAS.



Consideras que sería un retraso en tu carrera regresar al fútbol salvadoreño después de estar en Europa.

Yo no lo vería como un retraso, la verdad me dolería un poco, y si yo regresaría al fútbol salvadoreño es porque está en los planes de Dios, y los planes de Dios son perfectos y uno no es quien para interferir en eso.