Brayan Gil, desde Bélgica: "Vivo una gran experiencia"

El delantero Brayan Gil, exelemento del FAS, tiene más de dos meses de militar en el fútbol de Bélgica. El jugador nacionalizado salvadoreño, reconoce que pasa por una de sus mejores experiencias de su vida y que si bien extraña a su familia, sabe que todo sacrificio tiene su recompensa.

Por ahora, el delantero busca adaptarse de la mejor manera. Conoce poco a poco de la cultura de ese país europeo y sabe que no puede dejar ni un aspecto de lado porque cada detalle le permite crecer en lo futbolístico. Habló del FAS, de la selección, del "Zarco" Rodríguez y cómo confía en permanecer en el fútbol del viejo continente.

Cómo afrontas esta experiencia?

Es una experiencia bonita la verdad, pero a la vez es difícil estar lejos de la familia. Es duro el cambio de horario, es algo que afecta un poco, pero creo que con esfuerzo y dedicación Dios nos da las fuerzas.

¿Qué ha sido lo más difícil en esa adaptación?

Al inicio fue un poco la comida, pues estuve en un hotel, pero luego te afrontás con el idioma. Aquí hablan muchos idiomas diferentes como el francés, el neerlandés, otros hablan inglés y eso ha sido difícil.

¿A ti te toca hablar en inglés?

Sí, y voy intentando hablarlo porque no sé mucho. Estoy aprendiéndolo y con lo que medio sé, me comunico lo necesiario.

¿Qué te ha dicho el cuerpo técnico desde tu llegada?

Pues con ellos no he hablado mucho. Siempre después del entrenamiento solamente el saludo y después nos toca irnos para la casa. Hay un microbús que nos pasa a recoger y luego nos lleva a la casa, entonces por el momento tengo poco contacto con ellos solamente con las indicaciones que da durante las prácticas.

¿Cómo sentís el cambio en lo futbolístico, cómo lo sentís?

La verdad es que en todos los sentidos es mucho mejor. Es rápido, técnico, fuerte, mucha potencia. Uno, solamente con esfuerzo, se puede poner al nivel de ellos y para sobrepasarlos nos toca dar el doble o más para rendir.

Tienes alguien que te lleve control en cuanto a nutrición, peso...

Nutricionista no lo tengo, pero todos los días nos toca estarnos pesando para ver si estamos en el nivel. Más que todo los delanteros para estar según la posición en la que tenemos. No sé si hay alguna sanción o multa si no estamos acorde a lo que nos piden en el peso.

¿Qué te dicen los compañeros?

Al inicio creían que venía de Colombia y luego les fui diciendo que era de El Salvador, pero todos han sido amables. Así como todos los equipos reciben a un nuevo compañero, pero estoy agradecido.

¿Has disputado algún partido?

Ya jugué varios partidos amistosos. Acá, en las últimas semanas en la categoría con la que estoy entrenando (sub-21) hubo un paro como de tres semanas. Entonces se han disputado unos amistosos y tuve la oportunidad de jugar. Vamos poco a poco y siento que vamos haciendo bien las cosas.

¿Qué es lo que más te ha llamado de la cultura de Bélgica?

La cultura no he tenido la oportunidad de conocerlo porque no he salido mucho para visitar lugares. He estado más al pendiente de conocer el idioma y trabajar de lleno. En lo futbolístico sí te puedo decir que son muy fieles a los equipos. Los partidos siempre son de noche y los estadios están llenos. Es algo que a uno como jugador nos anima mucho.

¿Has visto algún partido de primera categoría en Bélgica?

Sí, este sábado fui a ver al primer equipo y lastimosamente perdimos 1-4. En enero, recién llegado, fui a ver otro que ganaron 3-0 y otros que he visto en televisión.

¿Hablemos de la selección nacional, cómo está el tema?

Sin mis papeles salvadoreños no puedo hablar mucho de ese tema, pero créame que tengo toda la disposición de jugar en la selección de El Salvador, en anteriores ocasiones lo he dicho, es mi segunda patria, pero por el momento no tengo todos los papeles y todavía hay cosas por hacer para estar en la selección.

¿De Colombia recibiste convocatoria?

El año pasado, que era para la sub-20, desde entonces ya no.

¿Cómo es el contacto con tu familia?

Estar lejos de la familia es difícil. También la diferencia de hora porque a veces no sé en qué momento comunicarme con ellos; pero todos los días trato de comunicarme con ellos, con mi madre que nomás ella se levanta hacemos videollamadas. En lo que se puede nos comunicamos. Aquí estoy solo, sin ningún familiar.

¿Has seguido la actualidad del FAS?

Siempre estoy al pendiente del equipo. He estado viendo los partidos que transmiten, siempre estoy en comunicación con mis compañeros y al pendiente de mi hermano (Mayer) para ver cómo va en el equipo.

¿Qué te pareció la llegada de Jorge Rodríguez al FAS?

Me dí cuenta de su llegada al equipo. La verdad es algo que pasa en el fútbol. Conozco al profesor Rodríguez, lo vi cuando estuvo en el Alianza, en el Metapán y es para mí el mejor técnico de El Salvador y sé que le va a dar un buen levantón al FAS. Ya lo vimos este domingo en su debut con una victoria.

¿Aparte de los entrenamientos, qué más hacés en el día?

Pues me toca que recuperarme y trabajar. De lunes a miércoles descanso en las mañanas un poco más, ya hago mi desayuno y almuerzo. Jueves y viernes es doble turno y paso en el campo de entrenamiento. El sábado es libre y el domingo practicamos por la mañana.

¿Tienes algún compañero que te ayude a conocer la ciudad?

Sí tengo compañeros, pero quiero más movilizarme yo solo para conocer la ciudad, las rutas y todo. Es una gran ciudad.

¿Qué es lo que más extrañas?

A mi familia. Me han apoyado en todo y quiero darlo todo también para salir adelante.

¿Cuál ha sido el cambio más significativo?

El nivel de mis compañeros. El verlos cómo juegan me motivan a esforzarme. Ellos prácticamente "vuelan" en su nivel.

¿Tienes el nivel para competir con ellos?

Sí, claro. Con esfuerzo y dedicación, Dios lo premia a uno. Todo va a su debido tiempo.

¿Qué te parece los comentarios de aficionados que te han pedido a la selección y reconocen tu paso por el FAS?

Agradecerles de corazón. No solo aficionados de FAS me han dado su apoyo, sino de otros equipos que están pendientes de lo que hago. La afición del FAS siempre estará en mi corazón porque me arroparon de la mejor manera y no solo a mí sino también a mi familia.