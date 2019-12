Brayan Gil firma extensión de contrato con FAS

El delantero salvadoreno-colombiano Brayan Gil confirmó que firmó una extensión de contrato con FAS por seis meses más y esta semana viajará a Colombia a pasar sus vacaciones de fin de año. Será allá donde analizará si acepta una oferta para jugar en el extranjero.

Gil explicó que el contrato que tiene con FAS le permite poder salir del cuadro santaneco si sale una oferta de un equipo extranjero. El delantero afirmó tener ofertas de dos equipos de primera división en Colombia y varias ofertas de clubes de segunda división de Francia, Portugal y Bélgica.

"No, no hay nada aún. He firmado una extensión de contrato con FAS por seis meses", dijo Brayan Gil.

El Gráfico también habló con el padre y representante de Brayan, Cristian Gil Mosquera, quien confirmó que se rechazó una oferta del Pachuca de México debido a que el club azteca lo quería para tenerlo entre sus filas sub-20.

"Hay ofertas de dos equipos de primera y uno de segunda en Colombia y otras ofertas de equipos de segunda división en Bélgica, Francia y Portugal. No hay nada concretado, nosotros viajaremos a Colombia a pasar las vacaciones. No nos estamos apresurando porque se acaba de abrir el mercado en Europa y hay muchas personas interesadas. Vamos a disfrutar de las vacaciones (en Colombia) y vamos a aprovechar para saber cómo está la situación con estos equipos", dijo Cristian Gil Mosquera.