Brayan Gil viaja el martes a Bélgica

El destino de Brayan Gil será Bélgica. El atacante colombiano nacionalizado salvadoreño de FAS viajará el martes por la noche junto a su representante y padre, Cristian Gil Mosquera hacia la ciudad de Bruselas. Este último no especifícó el nombre del club con el que tiene conversaciones avanzadas para contratarlo pero dijo que será hasta el miércoles que podrá anunciar si hay un arreglo definitivo.

El Gráfico adelantó el pasado 26 de diciembre, solo tres días de la final, que equipos de Segunda División de Bélgica, Francia y Portugal le venían dando seguimiento al jugador revelación del Apertura 2019.

Gil fue renovado por seis meses más por el cuadro tigrillo, previo a su viaje de vacaciones a Colombia. Esta semana retornó y se sumó a la pretemporada. Pero su continuidad sigue en duda, luego de que su nombre no fue incluido en la nómina preliminar registrada en la Primera División.

Gil Mosquera mencionó sobre el viaje a Bélgica: ''Yo les confirmaré pronto la noticia, por eso no me he pronunciado antes porque hasta no estar firmado el contrato no hay nada. Seguro no es pero Brayan viaja con toda la disposición este martes a las 9:00 de la noche. Si le toca quedarse en Bélgica lo hará. Gracias a Dios hay clubes de afuera que le están dando seguimiento a mis otros dos hijos también (Cristian Gil y Meyer Gil). El miércoles daré la noticia. Hasta no tener nada en mano no me puedo adelantar pero está bien avanzada la negociación'', indicó.

Al ser consultado el gerente del equipo FAS, Fredy Vega, sobre esta noticia mencionó ''la única voz autorizada para hablar esto es el presidente Guillermo Morán''.