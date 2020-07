Breiner Ortiz espera el fútbol

Desde marzo, el fútbol está detenido y con ello la principal fuente de ingreso para muchos futbolistas, entre ellos extranjeros. Ese también es el caso del delantero colombiano del Once Lobos de la segunda división, Breiner Ortiz, quien finalizó contrato con los yuqueros y ahora está a la expectativa si habrá campeonato.

El sudamericano sigue en el país en este período de emergencia nacional por el COVID-19 y aseguró que han sido tiempos complicados debido a que no ha tenido una fuente de ingresos estable durante casi cuatro meses que llevamos de la emergencia. Sin embargo, el sudamericano tiene planes alternativos y no descarta regresar a su país para buscar un mejor panorama junto a su familia.

"Durante este tiempo que hemos estado sin trabajo hemos estado complicado por esta situación (pandemia). Uno guarda las esperanzas que pronto pase pero conforme pasan los días y meses, se hace más complicado que el fútbol vuelva. Entonces toca ir pensando en otras cosas y en mi caso, tengo una persona que me ayuda mucho para la cuestión de alimentación, vivienda y todo eso. También algunos directivos me han ayudado ", expuso.

Uno de sus deseos es regresar a su país y estar con su familia, a quienes no mira desde inicios del año. "En Colombia es complicado ahorita ingresar por el mismo tema", expone. En su ciudad natal, Cali, se reportan cuatro mil casos positivos de COVID-19 y eso le tiene preocupado "porque es de las ciudades más afectadas". Para su consuelo, su familia está muy bien.

El cafetero también sacó su lado solidario en el pasado mes de mayo tras la tormenta tropical Amanda, pues se sumó con otros jugadores lobeznos quienes reunieron víveres y los repartieron a las personas afectadas en Chalchuapa.

Ortiz también se ha rebuscado para obtener ingresos en las últimas semanas con la ayuda de un amigo quien le ha proporcionado ropa para que la pueda vender. "Con esto he podido comprar cosas para mi aseo personal y otras cosas básicas. Tengo esa bendición que me han ayudado de esta manera".

Además, en este año que ha estado en tierras cuscatlecas ya se comienza a proyectar para el futuro pues sacó su curso de entrenador clase D y dentro de sus metas está el culminar todos los procesos hasta ser un entrenador profesional.

Ortiz, de 30 años de edad, tuvo sus inicios en su país natal como jugador profesional en el que siempre se desempeñó como centro delantero. Jugó en el Deportes Quindío (2008), Centauros de Villavicencio (2010), luego pasó a Estados Unidos en donde jugó Carolina Railhawks (ahora Carolina del Norte), Zamora de Venezuela y desde 2019 que llegó al Once Lobos.

Goleador

Antes del parón, el panorama pintaba muy bien para Ortiz y el equipo yuquero. Eran líderes del grupo A de la segunda división en el Clausura 2020 pues luego de nueve partidos disputados sumaban cinco victorias y cuatro empates. Además, el colombiano era el goleador del equipo al anotar ocho de los 14 en ese entonces.

"Íbamos líderes. Tenía una buena actuación, muy contento pero lastimosamente ya quedó en el recuerdo y si bien estoy tranquilo porque se hicieron bien las cosas", dijo.

Breiner llegó el año pasado para la temporada 2019-20 y en su primer campeonato hizo seis tantos aunque no lograron la clasificación. Sobre su continuidad, reconoce que finalizó contrato pero está con el deseo de continuar siempre y cuando forme parte de los planes en los lobeznos y se lleve a cabo el fútbol.

"Yo quiero seguir si así lo desea también la directiva. Por el momento no he hablado sobre si habrá fútbol. He estado pendiente de las redes sociales y dicen que es poco viable que se realice algún torneo este año, así que estamos a la espera. Si todo sale bien me gustaría bien, quisiera seguir, pero también tengo el deseo de llegar a primera división porque tengo las condiciones para estar ahí ", apuntó.