Brenda Álvarez, la única salvadoreña sobreviviente en el Mundial de Surf

Brenda Álvarez fue la única salvadoreña que logró superar la ronda 2 de repechaje del Surf City ISA World Surfing Games y la originaria de la Playa El Zonte avanzó como segunda de su heat.



Álvarez, sobrina de Evelin Centeno, cerró el heat matutino con puntaje de 6.27 y por la tarde enfrentará otra serie decisiva ante la alemana Camilla Kemp y la británica Elie Turner.



Vahiné Fierro, de Francia, estableció un dominio pleno en los 20 minutos, clasificó en primer lugar con 15.27 y una demostración de su calidad técnica sobre la tabla.



"La meta es sumar puntos para El Salvador y aquí estoy luchando. Hoy me levanté, medité y estaba decidida a dar puntos a El Salvador", comentó Brenda Álvarez ante las cámaras y micrófonos.



La atleta de 23 años dijo estar nerviosa durante la competencia.



"Estaba nerviosa y dije Dios dame fuerzas, me dio un cansancio horrible, pero gracias a Dios me dio fuerzas, remé con fuerzas y agarré mis olas, gracias a Dios pasé y estamos todavía dando lucha y dándole con todo", dijo.



Por la mañana quedaron fuera del Surf City El Salvador ISA World Surfing Games Evelin Centeno y Vanessa Cortez.



Centeno, campeona nacional, terminó tercero y con puntaje de en su serie de repechaje con 7.67.



La salvadoreña compitió en el heat ante la ecuatoriana Barona y la italiana Giada Legati. La suramericana cumplió como favorita y fue primera con puntaje de 12.50, mientras que la surfista europea cerró la serie en el segundo lugar con 9.67.



Minutos después compitió Vanessa Cortez quien estuvo en el primer lugar del heat a falta de 5 minutos para finalizar el heat con sus 6.76 puntos, pero en las últimas olas la germana Camilla Kemp y la chilena Jessica Anderson reaccionaron.



A falta de dos minutos, la nacional era segunda, pero no pudo tomar otra ola y si lo hicieron las rivales para asegurar su pase a la siguiente ronda de repechaje.



La alemana se quedó en la casilla 1 con 11.73 puntos y la escoltó la suramericana con 9.16, en un cierre de mucho suspenso.

