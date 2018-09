Bronca del FAS luego de su segunda derrota al hilo

El FAS cayó este domingo en el Cuscatlán ante un Metapán luchador y recibió una lluvia de abucheos de los aficionados. Por eso al único jugador que atendió a la prensa, el portero Matías Coloca, le tocó aguantar las críticas.

El guardavallas explicó su lectura del juego perdido ante los jaguares y restó importancia a las dos derrotas seguidas del equipo santaneco.

"Cuando se le puede ganar a un equipo obviamente debe hacerse, pero si el FAS termina perdiendo dos partidos seguidos, ustedes tienen más trabajo. Por algo hay jugadores que juegan en FAS y otros que juegan en otros equipos. A mí no me preocupa perder dos, tres o cinco juegos, así como no se subió la espuma a la cabeza cuando ganamos varios seguidos", aseguró.

Y esa misma respuesta provocó un intercambio de opiniones que incomodó al gaucho, a quien se le preguntó si en realidad no le importaba la caída del club en dos jornadas consecutivas.

"A mí no me gusta perder por goleada, a lo mejor a usted sí, pero por eso usted tiene un micrófono y yo juego en cancha", expresó a un periodista, añadiendo que "si quiere que le diga que sí (le da igual perder por un margen de goles cerrado u holgado), le digo que sí o que no".

Finalmente, Coloca analizó lo que le falta a los rojiazules para levantar cabeza y no perderse del pelotón de los primeros cuatro puestos.

"Nos falta tener efectividad, después lo hicimos bien. Nos descuidamos dos o tres veces atrás, es un equipo que a veces se le complica meter goles, a la larga terminamos jugando con un lateral derecho que en partido pasado jugó como enganche. Terminamos jugando con un central que hoy tuvo su primer partido (titular). Habrá que seguir trabajando", amplió el cancerbero fasista.