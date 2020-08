Bruno Martínez: "Tengo la oportunidad que siempre había buscado"

La dirigencia del 11 Deportivo confirmó el pasado viernes 7 de agosto a través de sus redes sociales la designación del mexicano Bruno Martínez Silva como responsable técnico del equipo ahuachapaneco para la temporada 2020-2021 en sustitución del español Juan Cortés Diéguez quien tomó las riendas de Alianza F.C.

Junto a Martínez Silva la dirigencia del equipo ahuachapaneco confirmó como auxiliar técnico del mexicano al sonsonateco Mario Elías Guevara quien estuvo como preparador físico del técnico andaluz y contrataron al mexicano Aarón García Ovalle como nuevo preparador físico y al nacional José Luis "Chepón" González siempre como preparador de porteros del equipo aurinegro.

El nuevo timonel de los occidentales de 31 años regresó a su natal Monterrey en marzo pasado justo después del decreto de la cuarentena domiciliaria junto al volante azteca Edgar "Tepa" Solís y desde su residencia en la ciudad regiomontana habló con Deportes LPG para comentarnos sobre su futuro en el equipo aurinegro.

¿Cómo tomó la decisión de la dirigencia del 11 Deportivo de nombrarlo nuevo DT?

De cierta manera con sorpresa aunque mediante el trabajo que se hizo en la temporada pasada era algo que se puede tomar de cierta manera como lógico ya que esa labor permitió contratar a Juan (Cortés) en un equipo grande como es Alianza y llegué primero como asistente del profesor Cortés en Independiente y luego los dirigentes del 11 Deportivo vieron durante los entrenamientos del torneo pasado, la asesoría que les brindé a los jugadores y por muchas opiniones de los jugadores y de los mismos dirigentes siento que esta oportunidad de alcanzar el puesto principal me llegó creo que de manera merecida.

¿Es la primera vez que será técnico principal a nivel profesional?

Es mi primer reto en un equipo de primera división, agradecido con la directiva del 11 Deportivo que tomaron esa decisión y siento que se harán las cosas bien. Antes había hacía ejercido el puesto de asistente en el Alacranes de Durango de la liga Premier en México que es el equivalente a la tercera división en el 2017, oficialmente se llama segunda división de la Liga Premier y está abajo de la Liga Ascenso MX, allí tuve varios puestos, estuve también en la Universidad de Monterrey como director técnico y en clubes formativos, todo en el ámbito aficionado, pero es mi primera ocasión que llego a ser principal en el sector profesional.

¿Desde cuándo conoce al español Juan Cortés y por qué decidió venir a El Salvador?

Lo conozco desde el 2016 cuando el profesor Juan Cortés estuvo en Monterrey, trabajamos juntos, luego él se fue para el fútbol de Paraguay y posteriormente regresó a España y cuando él llega a El Salvador para tomar al Independiente de San Vicente yo estaba en ese momento sin trabajo por lo que me invitó a ir para acompañarlo para ese proyecto en el Apertura 2019.

El fútbol salvadoreño me ha sorprendido desde que llegué al país en el último semestre del año anterior. Me ha sorprendido su nivel, he encontrado un grupo de trabajo que posee un buen toque de balón, buena disposición para entrenar y tratar de hacer las cosas bien y no dudo que en el 11 Deportivo los jugadores mantendrán ese perfil de jugador trabajador.

¿En qué año se tituló de entrenador?

En el 2015 a través de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), estuve estudiando dos años para el título, luego pasé cuatro años estudiando en la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio y un año más para obtener la Maestría en Madrid, España en el 2015-2016 en la Escuela Universitaria Real Madrid. De tercera división trabajé como asistente técnico en el Alacranes de Durango de la Liga Ascenso MX en el 2017 hasta que recibí la invitación del profesor Cortés para viajar a El Salvador en el 2019.

¿Su experiencia fuera de México puede catalogarse de buena?

Sí, la verdad he logrado obtener mucho aprendizaje, en El Salvador he aprendido la cultura de los deportistas, el rendimiento que pueden alcanzar, su proyección individual que si fuera mayor estuvieran muchos fuera del país. Siento que esa proyección debe tener cada quien a un referente para alcanzar sus sueños como un Mágico González por ejemplo, los jóvenes deben tener a un referente que desean emular; creo que cuando más jugadores logren salir del país será mejor para el fútbol nacional, los jóvenes deben tener un una ambición mayor para aspirar a salir a otras ligas porque tienen el potencial necesario para hacerlo.

Ante la salida del profesor Cortés del 11 Deportivo ¿usted esperó que de manera natural y lógica la responsabilidad del equipo recayera en usted?

En cierta medida lo esperaba, mi labor en el equipo junto al profesor (Juan) Cortés siento que los convenció, creo que la decisión que los dirigentes tomaron para elegirme como el sustituto del profesor Cortés puede venir de ese rumbo ya que particularmente conozco el proyecto y siento que no habría sido conveniente que llegara otro entrenador para iniciar de nuevo el trabajo que ya habíamos logrado hacer en el equipo desde enero pasado.

¿Cuál será su sello en el plantel del 11 Deportivo?

La verdad, cambiará poco, en realidad he estado bien involucrado en el proceso anterior, aunque no tomaba la última decisión sí me involucré en muchas decisiones del profesor Cortés, vamos a intentar cumplir paso a paso nuestros objetivos como es consolidar la labor que se había alcanzado en el torneo pasado y que nos permitió terminar de líderes la primera vuelta, buscar clasificar de primero en la fase inicial del torneo y buscar en la hexagonal un cupo a semifinales para apuntar siempre llegar a disputar la final.

Entonces, ¿se mantendrá la filosofía de juego que mostró el 11 Deportivo?

La idea de juego que mostró el equipo se mantendrá, creo que para esta nueva temporada llegarán jugadores que aportarán su fútbol y eso nos mantendrá con la ilusión de seguir trabajando en nuestra filosofía de juego que es ofensiva pero saliendo con orden desde atrás.

¿Qué tanto afectará las ausencias en el plantel ahuachapaneco?

Es cierto que en cierta medida no será el mismo plantel que trabajamos desde enero pasado pero sabemos habrá zonas en que hemos tenido bajas pero con la intención que llegue gente nueva que aportará al equipo. En el caso de (el atacante mexicano) Marco Granados supe que ha regresado al país, yo lo llevé al 11 Deportivo y tenemos la confianza de hablar las cosas, me ha dicho que estará pendiente de lo que suceda en el país y esperamos seguir contando con su aporte ofensivo.

¿Tiene ya una fecha definida para su retorno al país?

Sí, esperamos a que se abra primero el aeropuerto internacional aunque sabemos que aún no hay fecha precisa de su apertura, pero sabemos que si tomamos esa posibilidad llegaríamos con un corto tiempo antes del inicio de la liga. Vamos a intentar retornar por tierra o por avión hacia Guatemala o hacia Honduras. Tenemos planificado retornar a El Salvador el próximo mes para que haya un espacio de tiempo prudente para llegar al menos a la pretemporada del equipo.

¿Ya hay una fecha precisa del inicio de la pretemporada del 11 Deportivo?

La pretemporada está planificada para iniciar de manera online pero hemos pensado con el cuerpo técnico el inicio en la primera semana de septiembre, aún no hay una fecha precisa, si se permite iniciar el 7 de septiembre comenzaremos en esa fecha para trabajar al menos un mes pero todo esto estaremos pendientes de la autorización gubernamental para realizar esas actividades en campo.

¿Nunca tuvo la oportunidad de jugar de manera profesional?

Nunca tuve esa oportunidad, solo de manera universitaria y a nivel de formación con la Universidad Autónoma de Nuevo León dentro de mi facultad de estudio.

En realidad siempre me aventé por los estudios, preparándome para sacar mi carrera profesional y de hecho dejé de jugar cuando estaba ya en la Universidad para comenzar a trabajar como entrenador y eso me impulsó y me ayudó para titularme con experiencia en campo.

FICHA

Nombre: Bruno Martínez Silva

Data: Monterrey, Nuevo León, 1 de junio de 1989

Edad: 31 años

Estatura: 1.73 metros

Trayectoria: México: Asistente técnico en el Alacranes de Durango (Liga Premier de Ascenso MX-2017). El Salvador: Asistente técnico en Independiente (Apertura 2019), 11 Deportivo (Clausura 2020). Técnico principal en el 11 Deportivo (Apertura 2020).