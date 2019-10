Bryan Gil: “El más sorprendido con mis goles soy yo”

Definitivamente el hombre de la noche del pasado miércoles en la cancha del estadio “Jorge Suárez Landaverde” tras el partido entre FAS e Isidro Metapán posee nombre y apellido: Bryan Gil Hurtado.

El juvenil ariete colombiano de FAS se robó la noche en los últimos 15 minutos de juego con dos golazos que le permiten al equipo tigrillo seguir invicto tras sumar cuatro triunfos en cinco partidos bajo la batuta de Memo Rivera y acentuar el alza que ha tenido el equipo asociado en la liga donde comparten con Santa Tecla la cuarta plaza con 24 puntos tras el triunfo anoche ante los jaguares de visita por 0-2.

“La honra y la gloria es para Dios que me ha permitido esta noche anotar dos goles y ayudar a mi equipo a sumar un triunfo más”, aseveró de entrada el debutante jugador de 18 años en primera división donde ya suma ocho goles en su cuenta personal.

“La verdad sorprendido por mis goles, no me los esperaba ya que todos estamos mentalizados en aportar al equipo, no importa quién anote, lo que queremos todos es ganar”, sentenció al final del partido.

Del porqué de su sorpresa de sus dos goles y cuál de ellos le gustó más, Gil Hurtado confesó que “no había anotado últimamente pero eso no me preocupaba porque el equipo estaba ganando, pero sí me sorprendí con esos dos goles por la manera en que llegaron, la verdad no me los esperaba, especialmente el primero donde seguí la jugada de Ibsen (Castro) y no dudé en meterme a las espaldas del defensor de ellos y cabecear el balón tal como venía, no era de pensarla, era de rematar como diera lugar y me salió un bonito gol”, destacó.

“En el segundo gol no pensé mucho para anotar, esperé que el portero me saliera para colocarle lejos el balón y celebrar una victoria que nos mete de lleno para clasificar y eso me hace feliz”, comentó.

Bryan Gil agradeció el apoyo de sus compañeros por haber alcanzado ya ocho goles en su primer torneo liguero en primera división y especialmente a Ibsen Castro y Josué Rivera quienes lo asistieron el pasado miércoles para firmar sus dos goles ante los jaguares.

“Agradecidos con ellos por las asistencias, la verdad me he sentido bien en el equipo, todos me están apoyando, aconsejandonos de cómo debemos actuar en la cancha, al profesor Rivera por sus consejos y especialmente a Dios y a mi familia que siempre me alienta”, acotó.