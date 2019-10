Bryan Gil Hurtado, del clásico a las aulas para la PAES

El delantero del FAS Bryan Gil Hurtado dejó de lado un momento el fútbol y se sumergió en los estudios. Este miércoles y jueves fue parte de los más de 79 mil bachilleres que a nivel nacional realizaron la Prueba de Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES).

Gil completó en junio pasado sus estudios como bachiller general, especialidad de la que egresará una vez obtenga los resultados del examen que recién finalizó la mañana de este jueves.

A la par de su preparación académica, la cual realiza en el colegio de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), Bryan lleva de la mano su carrera como futbolista, que ya le permitió ser goleador en la liga de plata con Brujos de Izalco y hoy es un referente ofensivo con los tigrillos.

Sobre cómo lidiar con ambas responsabilidades, el segundo de la dinastía futbolera Gil comentó que "me ayudó bastante FESA, porque me enseñaron cómo ponerme horarios de entrenos y estudio. Siempre llevé el estudio y el deporte de la mano".

Con 18 años cumplidos hace tres meses y sus dos hermanos (Christian y Mayer) jugando en el circuito de ascenso, Gil dijo que para esta prueba tuvo que prepararse por las noches, debido a sus horarios de entrenamiento.

"Los entrenos siempre son en la mañana y en la tarde, pero más que todo me enfocaba a estudiar en las horas de la noche, con horarios más tranquilos. Estuve estudiando toda la semana anterior y parte de esta semana", dijo a esta redacción, unas horas después de completar la prueba.

Sobre cómo le fue en el examen, Bryan reveló que esperaba más dificultades en una asignatura en específico: "De la materia que más pensé que me iba a costar fue, a mi forma de ver, una de las más fáciles, no me lo esperaba. En matemática me pasó eso".

APOYO

El ariete de los tigrillos se mostró contento por el apoyo que recibe tanto en el equipo fasista como en la misma institución de la que egresará de bachiller.

"El profe (Guillermo Rivera) me entendió, sabía que tenía que hacer el examen y mis compañeros se ríen, porque no creen que tenía que hacer la PAES, pero agradecido con el apoyo que me dieron estos días... (En el colegio) todos muy contentos y me felicitan y lo que estoy haciendo también es gracias a ellos, porque los partidos que hago no sería sin su apoyo", comentó.

También dice que aún digiere el hecho de que en edad tan temprana, y con estudios de por medio, haya disputado el clásico nacional. "No esperaba jugar un clásico, fue algo muy importante y ha sido un cambio muy sorprendente (en su estilo de vida)".

Luego de la charla con Deportes Grupo LPG y de realizar una intensa prueba que se desarrolló durante dos días, Gil regresó a Santa Ana para meterse de lleno en su otra faceta, la de futbolista.