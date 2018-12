Bryan Paz, goleador de reserva del Águila, espera su oportunidad en primera

El goleador Bryan Manrique Paz jugará su final número cuatro en la categoría de reservas con Águila, ante el Alianza, y la encarará con el objetivo claro de ganar un nuevo título y aportar con goles a la causa.

Pero Bryan no solo tiene de reojo la que será una apretada contienda con los albos, sino que también estará muy pendiente de lo que pase con su futuro inmediato, en el que espera ser tomado en cuenta para subir al primer equipo emplumado.

Con su tercer premio al máximo goleador de la categoría (18 dianas) –y ganado de forma consecutiva- el jugador evalúa su presente y futuro.

¿Cuáles son las sensaciones al lograr tu tercer título de goleo seguido con Águila?

Estoy contento, porque son logros individuales que me ayudan y también contento con el grupo, con quienes trabajo, porque ellos me ayudan a conseguir estos premios y a estar en esta final de reservas.

¿Cómo ha sido para vos estar en tres finales anteriormente?

Gané dos finales ya y perdimos una final contra Santa Tecla, aunque no la jugué porque estaba expulsado. Aunque sea juvenil, son partidos claves para darnos a conocer. El martes empezamos los entrenos. Desde el primer día del torneo nos propusimos llegar y ganarla.

Algo está haciendo diferente Águila para jugar finales en niveles sub 17 y reservas…

Esta institución es grande y lo que se quiere es llegar lejos y acá hay buenos chicos, desde la sub 17, y se han visto los frutos. Nosotros hemos llegado a cuatro finales con esta y eso motiva.

Hace dos meses Carlos de los Cobos te llamó a selección mayor, ¿Cómo te tomaste esa convocatoria?

El profesor De los Cobos me vio jugando en la reserva, aunque ya tenía minutos en la mayor. Solo en dos partidos de reservas no marqué y por eso me llamaron. Muy contento por llegar a selección mayor, es motivante y da la pauta para seguir trabajando para recibir más llamados a futuro.

Recibiste llamado a selección pero aún no te suben definitivamente al primer equipo de Águila…

Me queda todavía otro torneo en reserva, pero no sé que decida la directiva y el equipo. No he pensado en mi futuro pero mi prioridad es quedarme, veremos después del domingo si me quedo en reservas o qué pasa.

A nivel personal, ¿creés que ya es momento de subir?

Ya llevo trabajando cuatro años en reserva y el objetivo como todo juvenil es estar arriba. Son decisiones que deben tomarse, si por mí fuera, ya estuviera ahí, pero ellos toman la decisión y yo sigo trabajando para que ellos me vean.

¿La prioridad sí es la reserva o subir al equipo mayor en Águila?

Mi idea es seguir, me siento cómodo, pero uno desconoce el futuro y no sé si pueden llegar ofertas de otro club, la otra semana veré las opciones que hay.

Si llegara una oferta hipotética de un equipo de primera, ¿te lo pensarías?

Si hay ofertas o algo definitivo de un club, decido y vemos qué pasa el otro torneo. Si no, sigo en la reserva y espero qué decisiones toma la directiva.