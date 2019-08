Bryan Pérez, con recibimiento de campeón en El Salvador

El surfista salvadoreño Bryan Pérez ganó el fin de semana pasado la primera medalla para el país en los Juegos Panamericanos de Lima. Su familia, amigos y seguidores del deporte en general no pasaron por alto el logro del nacional y lo recibieron ayer en su arribo al país.



Con batucadas, porras y el abrazo de sus padres y sus hermanos, Bryan retornó al país rodeado de una atmósfera de fiesta en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, acompañado por el resto de la delegación de surf que participó en la cita de Lima.

Con batucada esperan en el aeropuerto internacional Monseñor Romero al surfista Bryan Pérez, ganador de medalla de bronce en #JuegosPanamericanos #Lima2019



"Increíble, no me lo esperaba la verdad (el recibimiento). Súper increíble que la gente esté acá pendiente", fueron las primeras palabras de un sorprendido Pérez, que el fin de semana dio la pelea con el argentino Leandro Usuna por el boleto a la finalísima de la modalidad open de surf.



Pérez, a la postre ganador del metal de bronce, hizo memoria de lo que vivió en la capital peruana estos últimos días: "(En Lima) estábamos en una villa con varios atletas de diferentes deportes, de diferentes países, todos ahí por un mismo sueño. Hacer amigos y divertirte, eso fue lo más importante. Hay que ser humildes y agradecidos".

Entre la gente que recibió a Bryan en el aeropuerto estaba su madre, María Magdalena, quien con pocas palabras resumió el sentimiento de satifacción y emoción de reencontrarse con su vástago. "Muy contenta, feliz... Desde pequeño le gustó surfear. Es un gran muchacho, es amigo, es humilde y es un buen hijo", comentó.





El medallista panamericano tampoco dejó de lado referirse a un episodio que lo marcó desde el primer día de competencia: el incendio de la vivienda de su familia.



"Cuando me di cuenta (del siniestro) acababa de terminar un heat, llegué a la villa y me conecté al teléfono y ahí me envió un mensaje mi hermano que se incendió la casa. Eso me motivó a seguir luchando, a enfocarme en lo que quería", confesó.



MIRADA A TOKIO

De igual forma, Bryan Pérez adelantó que desde la próxima semana comenzará la preparación rumbo al Mundial de playa en Japón, en septiembre, que precisamente dará cupo a los Juegos Olímpicos de 2020 en la capital nipona.



"La próxima semana empiezo a entrenar para el Mundial y a buscar una plaza para Tokio 2020. Todavía está el sueño, vamos a Japón para el Mundial. La idea es ir súper fuertes y buscar ese boleto", comentó.





También el surfista de La Libertad resumió lo que significa para él y para el deporte de la olas que finalmente El Salvador gane una medalla relevante a nivel internacional en esta disciplina.



"Es una medalla histórica porque en el surf nunca habíamos ganado una medalla, súper alegre la gente de surf, de las playas, orgulloso de representar a los surfista de acá y a la bandera de El Salvador", finalizó el nacional.