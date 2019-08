Bryan Pérez pierde la ronda y buscará la final en el repechaje

En su heat por el pase a la final de la categoría open, Bryan Pérez no pudo ante el peruano Luca Mesinas y perdió 17.47 por 8.60 y eso mandó al salvadoreño a la llave de repechaje, donde se medirá mañana a Leandro Usuna, de Argentina.

Si Bryan gana, volverá a meterse en la final y tiene la opción de volver a disputar la medalla de oro, siempre ante Mesinas; si pierde ante el argentino, en el repechaje, el salvadoreño se quedará con el metal de bronce. El heat está pactado a las 10:40 de la mañana (hora de El Salvador).

Ayer las aguas de Punta Rocas no fueron benevolentes con el salvadoreño. Mesinas arrancó con la prioridad y tomó una buena ola, hizo un recorrido perfecto sin caerse de la tabla. Incluso, volvió a tener un buen puntaje con 8.67, pero al final tomaron la mejor ola y cerró su chance con 8.80.

El salvadoreño no la pasó tan bien. Logró un 6.67 y la diferencia no fue mucha, pero debía seguir intentando cazar a la mejor oportunidad para igualar o al menos alcanzar al peruano.

En la siguiente chance del surfista local, logró una ola de 8.60 y otra de 8.67, siendo esta última la que le valió en el puntaje final. Cuando Bryan tuvo su prioridad, permaneció cerca de tres minutos esperando a que el mar le diera una buena para aprovecharla.

El nacional tomó una, pero a duras penas le alcanzó para llegar a 1.93 puntos, muy lejos de lo que ya había hecho Mesinas. Eso dejó a Bryan fuera de disputar la final de la categoría de forma directa.

“Son minutos que pasan en el heat y vos estás esperando la ola y como es cuestión de suerte… y nada, agarré una buena en la primera con un buen score, me fue bien, pero de ahí me quedé esperando y esperando y a él (Mesinas) le salieron las mejores, aprendí mucho de este heat”, detalló Bryan tras salir del agua.

Y es que el salvadoreño estaba pendiente de lo que hacía el peruano cuando mencionaron el score. El 8.60 le impresionó. “Me mantuve enfocado, me dije que yo también lo podía hacer y si me salen las olas lo puedo hacer, yo tengo buen surf”.

Sin embargo, ya en la segunda ola, Bryan resintió la ausencia de una buena que le diera el puntaje que necesitaba. “Agarré otra ola que no me dio un buen score y escuché el de él… cuando escuché los dos scores de él me quedé calmado y esperé una mejor, pero no salió lastimosamente”.

“Mesinas es un buen surfer, era la primera vez que competía con él. Existe la posibilidad de que vuelva a enfrentarlo en otro heat. Mañana (hoy) entramos más motivados, con más ganas y si Dios quiere estamos peleando mañana la final con él”, agregó Bryan.

EN EL REPECHAJE

Ya en esa instancia, Bryan se medirá a Leandro Usuna (campeón mundial en dos ocasiones), de Argentina. El salvadoreño se mantiene firme, pensando en sacar la victoria que le permitirá volver a la llave principal donde Mesinas espera rival. “Estoy contento, muy motivado y vamos con todo para el otro heat. Todavía hay chance de medalla de oro”.

Sobre Leandro, Bryan comentó que son buenos amigos. “Será un heat que toda la gente está esperando, ya me dijeron varios compañeros que será increíble y daré todo y haré lo posible por pelear otra vez la medalla de oro. Caí a la ronda del repechaje, pero tenemos una oportunidad más y sé que se puede lograr con las olas”.

Y es que al salir del agua, todo el público que estaba en las tribunas, la mayoría peruanos, aplaudió el buen rendimiento de Bryan. “Es súper bueno, saben de dónde vengo, de un país pequeño, de un equipo pequeño, poquitos recursos y ver un salvadoreño que nadie lo esperaba en la final del evento principal es ‘wow’. Alegre de que la gente no está apoyando”.