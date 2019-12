Bryan Tamacas: "Ha sido un año difícil para mí"

El zaguero nacional, Bryan Tamacas habló largo y tendido sobre su año deportivo en 2019. Este año tuvo un un paso por el balompié paraguayo con el Sportivo Luqueño (de enero a mayo) y luego volvió a Santa Tecla. En ese trámite sufrió una rotura de ligamento y ahora deberá trabajar por seis meses en su recuperación.

Tamacas podrá jugar hasta marzo de 2020. Por esa lesión también está ahora al margen de la bitácora del seleccionador mayor, Carlos de los Cobos.

¿Cómo va el proceso de recuperación, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en agosto de este año?

La recuperación va bastante bien, poco lenta, pero me voy sintiendo bien cada día . Me lesioné el 20 de agosto y me operaron el 10 de septiembre y el 10 de diciembre cumplo tres meses. Ya vamos a la mitad del camino. Estoy en control con el ortopeda en todo en momento. Trabajo en gimnasio con el preparador físico Ricardo Rodríguez.

Le llegó la lesión más complicada y temida para los jugadores...

Sí. Es la lesión a la que uno más le huye. Pero es parte del proceso. Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué se dan. Solo queda batallar, seguir luchando para seguir mejor cada día. Espero volver de la mejor manera en marzo, esa es mi meta: llegar bien.

Desde lo deportivo ¿cómo podríamos evaluar este año para usted?

Este ha sido un año muy difícil para mí, desde lo que me pasó en Paraguay (de enero a mayo 2019), pero no fue porque no tenía las capacidades o no estaba a la altura del fútbol paraguayo, sino por diferentes motivos. Pero todo lo dejo en las manos de Dios. Él sabe cómo lleva mi camino. Queda pasar ya la página de este año y recibir el otro de la mejor manera.

Un año lleno de lesiones este 2019. En Paraguay también lo complicaron...

Como te dije antes, este ha sido un año complicado para mí. Pero esto es parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Estamos expuestos a lesionarnos. Ha sido un año complicado, pero más allá de la lesión que me complicó en Paraguay, sé que podía dar más. Sé que podía tener más oportunidad. Luego vuelvo a Santa Tecla y me llega esta rotura de ligamento. Es difícil, porque nunca te lo imaginas. Pero es parte de como digo.

¿Qué sensaciones le quedan luego de su paso en Sportivo Luqueño de Paraguay y que marca su primera experiencia como legionario?

Son muchas. En lo personal. Me queda mal sabor, porque sé que no fue porque no tenía capacidad de jugar, sino que fueron distintos motivos, que yo no los entendí en ningún momento. Los platiqué con el técnico y él siempre no me fue directo y no me dijo cómo estaban las cosas en realidad. Para mí que siempre me mintió a en mi cara y eso es el resentimiento que yo me traigo, porque creo que podía dar más de mí. Tenía capacidades para demostrar que podía jugar en ese fútbol, pero no fue así. Pero tengo la ilusión de volver a salir.

A su salida de Sportivo Luqueño hubo rumores que lo colocaban en uno de los dos equipos grandes de Guatemala ¿hubo acercamientos con este equipo?

Sí, los hubo y fueron antes de regresar a Santa Tecla, Pues era una oportunidad lida para mí, pero no terminó de concretar. No puedo decir ahora qué equipo fue. Era un equipo importante de Guatemala. Siempre tengo contacto con la gente de ese equipo. Siempre tengo la oportunidad de salir en diciembre, pero con esto de la lesión se complicó un poco.

Con la selección solo pudo estar en Copa Oro y los amistosos previos ¿cómo evalúa el año con el combinado nacional?

Fue muy triste, porque venía teniendo una continuidad importante en la selección. Venía jugando todos los partidos. Era importante para mí la confianza que me había ganado del cuerpo técnico. Y ahora que me pasa esto me pasan muchos fantasmas por mi cabeza sobre si voy a volver de la misma manera. Pero uno tiene que confiar en el trabajo que venía haciendo. En la selección logramos los objetivos que nos propusimos.

Así se recupera el zaguero Bryan Tamacas