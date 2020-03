Bryan Tamacas: "Por el momento estoy fuera de Santa Tecla"

Luego de una lesión de ligamentos que lo dejó fuera de las canchas en el Apertura 2019, el defensor Bryan Tamacas logró debutar en el Clausura 2020 con el Santa Tecla, anotar en su primer partidos y ver minutos en dos encuentros más antes que el fútbol se apagara.

El lateral derecho de la selección se sinceró en medio de la crisis y reconoció, además, que su futuro en este momento está en el aire.

Fue una temporada agridulce de cierta forma...

Fue un año difícil desde al año pasado con mi lesión y este con todo lo que está pasando pues es difícil. Estoy trisite porque cuando estaba recuperándome y para jugar pasa esta situación. Es difícil dejar de jugar después de tanto tiempo deseando volver. Dios sabe por qué pasan las cosas y por qué se dan. Me da un tiempo más para estar mejor de mi rodilla y ojalá que cuando esto pase esté más fuerte.

¿Cómo valorás tu rendimiento luego de tu regreso?

No había recuperado mi ritmo. Jugué tres partidos por minutos nada más. No logré ni estar en mi nivel pero mi regreso se dio bien y es lo que yo quería. Faltaba mucho camino aún y ahora me toca recuperar desde mi casa.

¿Cómo ha sido esta cuarentena y vivir el momento complicado por el que pasa el país y el mundo?

He reflexionado de lo que pasa en el país. Te das cuenta que hay que pasar tiempo con la familia y eso a veces es difícil por los entrenos, partidos o en mi caso la selección. Tratamos de recordar todo eso y convivir. Estar más unidos que nunca. Tratar de trabajar en casa aunque en mi caso no tengo mucho material para hacerlo. Lo que hago es más estático entonces ha sido difícil y es lo que toca. Ojalá esto pase pronto.

El tema de las dificultades de varios compañeros tuyos de profesión también ha sido complicada...

Es un tema bien difícil porque quisiera que todos estemos bien. Esta es una emergencia dura porque estamos en una emergencia y varios equipos no lograron sacar para pagarnos los meses sin jugar. Creo que somos culpables de lo que está pasando por la forma en que firmamos los contratos. Nunca imaginamos esto pero hay que cambiarlo y sentar un precedente.

Por ejemplo yo tengo mucha relación con Jaime (Alas) y él me cuenta de lo que está sucediendo en Guatemala donde se les va a respetar su contrato pero no se ha terminado la liga. Es difícil regresar pero tienen la esperanzas de terminar y se les respetan sus derechos; es un ejemplo que deberíamos tomar como jugadores y hacernos más unidos y quitar ese modelo de contrato que nos afecta a nosotros. Los equipos deben tener consciencia también con sus extranjeros que no tienen familia acá, al igual que todos los que tenemos necesidades y dependemos de esto.

¿Cómo está tu futuro con Santa Tecla?

Yo termino contrato con Santa Tecla y estoy libre y recuperado. Ahora a esperar que todo esto pase y después ver. No he tenido contacto con nadie y espero considerar lo que pase porque está difícil la situación. Ojalá lo que se venga para mi es lo mejor. Tengo ofertas pero por el momento estoy fuera del Santa Tecla y difícil que pueda seguir.