Bryan Tamacas: “en Paraguay no me han menospreciado por ser de El Salvador”

Bryan Tamacas, ex zaguero del Santa Tecla, habló con EL GRÁFICO desde Ciudad del Este, en Paraguay, donde espera su debut con el Sportivo Luqueño, de la primera división guaraní.

Tamacas y su equipo enfrentan hoy al General Díaz y el salvadoreño cree que puede hacer un buen torneo.

¿Cómo ha sido el trabajo de pretemporada con el Sportivo Luqueño?

La verdad es que estoy muy contento por el recibimiento que me han dado en el equipo. Me he sentido cómodo, esperando en Dios que las cosas sigan mejorando para tener un puesto en el once titular.

Ha compartido equipo con Diego Barreto, portero de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, ¿qué le parece la experiencia?

Gracias a Dios que tuve una buena amistad con Tito Frutos (ex jugador del San Tecla). Él tenía muchos amigos acá. Me abrió la puerta. Es muy amigo de Diego Barreto. Es importante estar con jugadores de gran experiencia, que te brindan su apoyo. También he compartido con Jhony Santana, quien también es un jugador con mucha experiencia. Y así diferentes jugadores. Es importante, para mí llegar a un lugar y que te reciban bien. Eso es muy lindo.

¿Podría tener minutos en el primer partido del torneo contra el General Díaz?

Pues esa es la idea, para esto estoy trabajando fuerte. Hemos tenido unos días muy fuertes de entrenamiento, pero es el sacrificio que se tiene que hacer para que después en el torneo los frutos vengan. Estoy trabajando fuerte para estar en ese partido. Acá el fútbol es competitivo siempre.

Carlos Torres, agente inrternacional paraguayo, indicó que le habían seguido la pista a usted con anterioridad, pero que el juego clave fue el amistoso que disputo con la selección contra Brasil, el 11 de septiembre de 2018, ¿qué le han dicho sobre eso?

Platiqué mucho con él. Tuve una buena relación desde que me escribió. Él es una persona sincera, muy clara en su trabajo y eso me pareció bien. Gracias a Dios se dio todo para poder venir acá. Fue un paso importante después del juego contra Brasil. Estoy agradecido con Carlos por haber confiado en un jugador salvadoreño. Me dice que hay mucha calidad en El Salvador. Ojalá que le pueda abrir las puertas acá a otros salvadoreños o en alguna liga de Suramérica.

¿Cómo se mira en el papel de embajador del fútbol salvadoreño en Paraguay?

Lo más importante es aclimatarse para poder jugar acá. Espero llegar de la mejor manera. Me ha servido mucho trabajar en estos días con el equipo. El trato de ellos ha sido importante. El técnico del Santa Tecla, Cristian Díaz, también me dijo que ahora soy un representante del fútbol salvadoreño. Voy a tratar de poner en alto el nombre de mi país. Espero hacer las cosas bien. Depende de un buen rendimiento mío para que otros compañeros vengan acá.

¿Hasta ahora cómo podría describir el fútbol paraguayo?

No te podría dar aún algún diagnóstico, todavía no he enfrentado aún algún equipo de primera de acá, pero entre los compañeros se ve que es muy intenso, rápido. Hay mcuhos jugadores muy técnicos. Se mete mucho, hay mucha pierna. Es un lindo fútbol. Sé que me va a ayudar mucho para mi carrera. Solo espero adaptarme lo más pronto posible. Creo que voy bien.

En un futuro habría que poner los ojos en un Olimpia o Cerro Porteño...

Claro, ¿por qué no? Ahora me debo a Sportivo Luqueño. Solo pienso en Luque, en dar lo mejor para este equipo. Quiero ir paso a paso. No me apresuro en eso.

¿Juegan con linea de cuatro en zaga? ¿Se siente bien así?



Linea de cuatro. Como ustedes lo saben, me siento muy cómodo como larteral. Esperar que se den las cosas.

¿Desde su función en cancha, qué le ha pedido el timonel del Luqueño?

He platicado con él. Me dijo que le dio mucho seguimiento a mis videos y que le puedo aportar mucho en el ataque. Como ustedes saben, me gusta mucho ir al ataque, pero me habla del compromiso que requiere en la zona defensiva. Yo me estoy preparando en todos los puntos que él me dice.

¿Sigue siendo complicado para los jugadores salvadoreños brillar en el exterior por el hecho de proceder de una liga que no es muy vista a escala internacional?

Uno no tiene que venir sintiéndose menos que nadie solo porque es de El Salvador. Ahí está el caso de Nelson Bonilla, que está poniendo en alto el nombre del país. Creo que él es un embajador muy importante para cada uno de nosotros. Uno no se tiene que sentir menos que nadie. Acá nunca me menospreciaron por ser de El Salvador, por ser de una liga no tan importante. Ojalá que más jugadores tengan la oportunidad de poder salir. Creo que hay mucha calidad en el país y jugadores que podrían estar afuera. Esperemos que las cosas se den para ellos. Ahora es mi oportunidad para echar una mano para muchos compañeros.