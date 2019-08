Bryan Tamacas fuera por seis meses 

Bryan Tamacas se perderá el resto del Apertura 2019 luego de confirmarse que sufre una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

Tamacas se lesionó en el juego de ida de los octavos de final de Liga CONCACAF entre su club Santa Tecla y el San Carlos de Costa Rica, el cual terminó en empate 0-0.



Fue el mismo equipo tecleño, quien notificó por medio de un comunicado de prensa que se publicó en Twitter, la clase de lesión que sufrió el defensor, quien tuvo que abandonar cuando apenas iba 19 minutos del encuentro entre los Pericos y los Toros del Norte.



"Se reporta en la resonancia magnética realizada hoy (ayer) en horas de la noche una ruptura de ligamento cruzado anterior, cuya recuperación tomará aproximadamente 6 meses", emitió el club tecleño.

Le deseamos la mejor y más pronta recuperación a Bryan Tamacas



De la misma manera, reiteramos nuestro agradecimiento al Hospital de Especialidades Médicas #FuerzaTamacas pic.twitter.com/CGk3PDYRRN — Santa Tecla FC (@santateclafc) August 22, 2019



Tras saber la gravedad de la lesión, el jugador Bryan Tamacas, expresó su pensar en su cuenta de twitter, en donde admitió que pasa por uno de los momentos más duros de su carrera deportiva.



"Gracias a todos por sus mensajes, un momento muy duro para mi y mi familia pero esto no me vencerá regresaré más fuerte que nunca y lucharé por retribuirles todo el cariño que me han demostrado estos días Dios tiene el control de todo", escribió el lateral derecho.

Gracias a todos por sus mensajes, un momento muy duro para mi y mi familia pero esto no me vencerá regresaré más fuerte que nunca y lucharé por retribuirles todo el cariño que me han demostrado estos días Dios tiene el control de todo ���� ESTO TAMBIÉN PASARÁ ���� pic.twitter.com/L4CliuVhX9 — Bryan Tamacas (@Bryan_tamacas26) August 22, 2019



El "buba" no solo se perderá el resto del torneo con el Santa Tecla, sino que también se ausentará de los juegos de la selección de El Salvador, que tiene compromisos en la Liga de Naciones ante Santa Lucia el próximo 7 de septiembre.