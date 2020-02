Bryan Tamacas regresó con gol en Santa Tecla

La reaparición del lateral Bryan Tamacas fue la novedad en el partido del Santa Tecla contra Independiente, juego que ganaron por 2-0 y acabó con el último invicto del Clausura 2020.

Tamacas, quien recibió el alta médica esta semana después de ser operado en septiembre por una rotura de ligamento cruzado, aportó el 1-0 en la victoria ante el cuadro camotero con remate cruzado dentró del área para vencer a Matías Coloca.

Tamacas entró de cambio al minuto 68 y tres minutos después celebraba el 1-0 en el estadio Las Delicias. El segundo tanto lo anotó Ricardinho, acción en la queTamacas hizo la "pantalla" ('78).

“Dios eres fiel”, escirbió Tamacas en su cuenta de Instagram, frase que acompañó con imágenes del momento de su ingreso al césped en sustitución de Gerardo García.

Luego en la conferencia de prensa expresó cómo vivió estos meses fuera de la cancha. "Fue un camino muy difícil. Estaba confiado de que las cosas iban a salir bien. Es una lesión que ni le deseo a nadie".

Además, entre voz cortada agregó: "Tenía más nervios hoy de entrar a la cancha que cuando debuté, creo que el momento más difícil fue cuando el árbitro anunció el cambio y venía mi compañero y yo iba entrar. Yo tenía unos nervios increíbles, me temblaba todo el cuerpo, pero gracias a Dios, la primera jugada que tuve que ver anoté el gol, me dio una emoción muy grande, me pasaron muchos momentos por la cabeza, por todo lo que viví, por lo difícil que fue y no se lo deseo a nadie"

Bryan Tamacas: "Fue un camino muy difícil. Estaba confiado de que las cosas iban a salir bien. Es una lesión que ni le deseo a nadie" pic.twitter.com/lpnslunQtT — Santa Tecla FC (@santateclafc) February 27, 2020