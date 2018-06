Bryan Tamacas responde: "No es cierto que me fui a Estados Unidos sin permiso"

Luego de no lograr un acuerdo para estar en el New York Red Bull de la MLS, Bryan Tamacas desmintió lo dicho ayer por la directiva sobre que viajó a Estados Unidos sin permiso del Santa Tecla.

El también seleccionado nacional fue enfático al afirmar que en ningún momento tomó una decisión a espaldas de la directiva, específicamente del vicepresidente del equipo Guillermo Figueroa.

"Desde antes que saliera de El Salvador Guillermo Figueroa ya sabía a lo que iba a Estados Unidos. No es cierto que me fui sin permiso y me extraña que digan eso", dijo Tamacas.

Además agregó que "si es cierto que le pedí a Guillermo discreción pero me extraña que no haya hablado el tema con la directiva. Siempre he tratado las cosas con él porque es el enlace para nosotros".

Tamacas lamentó la situación porque nunca ha tenido problemas con la directiva tecleña. "Me extraña leer esa información porque nunca he tomado decisiones sin permiso".