Buenas sensaciones en la Azul tras juego ante Islandia

En un partido que fue catalogado por la FESFUT como amistoso entreno, la selección mayor cayó por 1-0 ante Islandia, el domingo, en Los Ángeles. No había puntos en juego, por lo que pese a la derrota, el combinado cuscatleco conservará el sexto lugar en el ranking de CONCACAF, con 15 puntos de ventaja sobre Canadá, que ahora ocupa la casilla siete en la región.

Para poder estar en el hexagonal final de CONCACAF a Catar 2022, el equipo nacional deberá mantenerse en la sexta casilla hasta junio de este año, que será cuando se dirima cuáles serán las seis selecciones que estarán en la lucha por tres plazas al próximo Mundial.

Tras el partido ante Islandia, los jugadores que representaron a la Azul sacaron sus conclusiones.En el caso del volante de Alianza, Juan Carlos Portillo, aun y cuando hubo derrota para el combinado nacional, es un juego que deja experiencia.

"Valoro que generamos muchas ocasiones a gol . Se jugó bien. Esto nos permite saber que con trabajo se puede llegar a ser más competitivo. Vamos por buen camino, en el que el cuerpo técnico quiere", apuntó Portillo en charla con EL GRÁFICO, desde Los Ángeles.

Por su parte, el mediocampista de Águila, Santos Ortiz, se queda con lo favorable que hizo el equipo nacional, más allá de la derrota ante Islandia.

"Jugamos contra una selección de mucha experiencia, que viene creciendo en el fútbol europeo. Creo que nos sirvió de mucho. Un error en la salida nos costó el gol en contra y no pudimos anotar, pero lo bueno es que creamos muchas ocasiones a gol. Solo nos faltó finalizar. Pero es un juego que nos deja muchas cosas buenas. Había muchos compañeros que tenían mucho de no estar en la selección. El profesor sacará sus conclusiones. Le hemos jugado de tú a tú a Islandia", apuntó el mediocampista emplumado.

Entretanto, el mediocampista de Houston Dynamo, Darwin Cerén, al igual que Ortiz, trajo a cuenta las opciones a gol que generó el equipo cuscatleco en el amistoso contra Islandia. "No se dieron las que tuvimos, pero si no hubiéramos generado, fuera un problema para el equipo. Me deja satisfecho. Más que todo, rescato el sacrificio de todos los compañeros. Se nos vienen juegos difíciles y este tipo de rivales es el que nos ayuda a crecer", indicó el mediocampista.

Luego, el volante nacional, Efraín Burgos Henríquez, quien se reportó en la segunda parte en el partido, sopesó que el equipo absoluto tuvo como rival de turno a una selección mundialista, este domingo. "Islandia está haciendo bien las cosas en Europa, pero siento que hicimos lo nuestro, manejamos bien los tiempos del partido. Tuvimos la mayor posesión de la pelota, pero nos faltó poder concretar", apuntó el jugador que estuvo en Cosmos, de Nueva York, en el semestre pasado.